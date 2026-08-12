Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 10:51

«Я никуда не уеду»: Инстасамка открестилась от планов никогда не возвращаться в Россию

Инстасамка назвала слова об отъезде из России пиаром своей новой песни

Инстасамка. Обложка © Telegram / INSTASAMKA

Инстасамка. Обложка © Telegram / INSTASAMKA

Инстасамка открестилась от планов остаться в Дубае и никогда не возвращаться в Россию. В социальных сетях Дарья Еропкина призналась, что хотела пропиарить свою новую песню и не думала, что «так жёстко хайпанёт».

«Я думала подтопить хайпа. Буквально все новости пестрят, что я — главная сука планета. Друзья, я <...> никуда не уеду», — сказала рэперша.

«Хайп на теме ухода»: Продюсер раскрыл, почему Инстасамка не сможет повторить успех на Западе
«Хайп на теме ухода»: Продюсер раскрыл, почему Инстасамка не сможет повторить успех на Западе

Напомним, накануне Инстасамка призналась в совершенно обратном: артистка заявила, что «в России уже сделала всё, что только можно», и теперь настала пора покорять западную аудиторию. Дарья Еропкина утверждала, что уехала в Дубай и больше никогда не вернётся на Родину. Да и вообще, хотела порвать с РФ ещё в 2022 году.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Инстасамка
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar