«Я никуда не уеду»: Инстасамка открестилась от планов никогда не возвращаться в Россию

Инстасамка открестилась от планов остаться в Дубае и никогда не возвращаться в Россию. В социальных сетях Дарья Еропкина призналась, что хотела пропиарить свою новую песню и не думала, что «так жёстко хайпанёт».

«Я думала подтопить хайпа. Буквально все новости пестрят, что я — главная сука планета. Друзья, я <...> никуда не уеду», — сказала рэперша.

Напомним, накануне Инстасамка призналась в совершенно обратном: артистка заявила, что «в России уже сделала всё, что только можно», и теперь настала пора покорять западную аудиторию. Дарья Еропкина утверждала, что уехала в Дубай и больше никогда не вернётся на Родину. Да и вообще, хотела порвать с РФ ещё в 2022 году.