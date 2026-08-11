«Поехали забирать лут»: Инстасамка объяснила, почему задержалась в России

Инстасамка заявила (Еропкина), что прекращает работу в России и не собирается возвращаться в страну. Об этом исполнительница сообщила в своём Telegram-канале.

По словам певицы, последние полгода она живёт в Дубае. Уехать артистка хотела ещё в 2022 году, однако планы изменил головкружительный успех трека «За деньги — да», после которого появилось множество коммерческих предложений.

«Когда случился «За деньги — да», мы поехали забирать свой лут (пожинать плоды успеха), потому что предложений было очень много. Это наш большой хит, поэтому мы поехали хайпить в Москву», — рассказала Инстасамка.

Теперь исполнительница намерена ориентироваться на зарубежную аудиторию. Она полагает, что ей хватит творческой наполненности, чтобы удивить западного слушателя. На данный момент Дарья работает над англоязычными версиями своих песен. По её словам, в России ей уже попросту некуда стремиться, ведь у неё есть хиты, клипы, громкие совместные проекты, собственный бренд и рекламные коллаборации.

Ранее Инстасамка заявила, что окончательно перебралась в Дубай и намерена сосредоточиться на зарубежной аудитории. По словам Дарьи Зотеевой, одной из главных причин отъезда стало ощущение, что в российской музыкальной индустрии она уже достигла максимума.