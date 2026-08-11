«Хайп на теме ухода»: Продюсер раскрыл, почему Инстасамка не сможет повторить успех на Западе

Продюсер Павел Рудченко считает, что рэперша Инстасамка не сможет построить успешную карьеру за границей и в итоге вернётся в Россию. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что исполнительница хайпует на теме отъезда, но не до конца понимает специфику зарубежного рынка.

По мнению эксперта, контент, ставший популярным в РФ, вряд ли найдёт отклик у западной аудитории, где есть свои устоявшиеся звёзды. Рудченко отметил, что англоязычная версия творчества артистки не имеет шансов на успех, поскольку её популярность и монетизация сформированы исключительно в русскоязычном сегменте.

Продюсер подчеркнул, что именно отечественная аудитория обеспечила Инстасамке текущие финансовые возможности. Он выразил уверенность, что после попыток закрепиться на Западе исполнительница неизбежно вернётся к своим поклонникам, которые сделали её звездой.

Рудченко также не исключил, что вся история с переездом является продуманным пиар-ходом для привлечения внимания. По его словам, подобные попытки предпринимали и другие артисты, но без опоры на родную аудиторию долгосрочный успех за рубежом оказывался недостижимым.

Ранее Инстасамка сообщила, что навсегда покинула Россию. Исполнительница отметила, что с концами перебралась в Дубай, а причин для отъезда много, но главная — в том, что рэперше стало «тесно» в отечественной индустрии.