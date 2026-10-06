Актёр Никита Кологривый признался, что его вдохновляет творчество рэпера Басты

Песни Басты и его путь к успеху вдохновляли актёра Никиту Кологривого с детства. Артист признался, что рос в частном секторе Новосибирска и слушал рэпера по дороге на тренировки по боксу.

Его воодушевляло сходство с музыкантом. Баста вырос в частном секторе Ростова-на-Дону и тоже поехал покорять Москву. Поэтому проект «Любовь без памяти — 2» имеет особое значение для Кологривого.

Кологривый признался, что его вдохновляет творчество Басты. © Пятый канал

В постановке звучат 22 хита Басты. Песни получили театральные аранжировки и исполняются вживую. Главный герой — молодой музыкант из Ростова-на-Дону, который отправляется в столицу за мечтой и встречает любовь.

«Я так скажу: я вырос на текстах Василия Михайловича, поэтому для меня большая честь интерпретировать их и декламировать, поэтому надеюсь, что вам понравится», — признался собеседник Пятого канала.

Ранее Никита Кологривый получил главную роль в фильме о Юрии Хое и группе «Сектор Газа». Режиссёр Владимир Щегольков искал исполнителя с близкими музыканту внутренней свободой и энергетикой. Именно эти качества постановщик увидел в актёре.