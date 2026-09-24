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Опубликовано 24 сентября, 16:07

«Алименты — несуществующее слово»: Кологривый рассказал об отношениях с экс-супругой и дочкой

Кологривый заявил, что полностью содержит дочь и бывшую жену

Обложка © YouTube / Galich Ida

Обложка © YouTube / Galich Ida

Никита Кологривый заявил, что полностью обеспечивает дочь Есению, бывшую жену Александрину Питиримову и её родителей. Об этом актёр рассказал в новом выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики».

«Алименты для меня — несуществующее слово. Это странное слово. Я считаю, что на тебе просто всемирная обязанность: если ты однажды взял на себя какую-то ответственность, даже если ты ушёл, то уж будь добр, обеспечь тыл полностью, чтобы не было вопросов», — высказался Кологривый.

Актёр подчеркнул, что хорошо относится к Питиримовой и уважает её как мать своего ребёнка. При этом артист впервые прямо назвал её бывшей женой. Ранее в СМИ появлялась информация о расставании пары, однако вопрос об официальном разводе оставался неясным.

«Ругаться мы можем, конечно, но глобально я считаю, что так и нужно. И будет 50 детей — значит, 50 обеспечу. Раз хочешь 50 детей, значит, впахивай в 50 раз больше», — добавил он.

Кологривый также рассказал, что знает мужчин, которые уклоняются от выплаты алиментов. По словам артиста, он помогает знакомым женщинам, оказавшимся в такой ситуации.

«Иначе неинтересно будет»: Никита Кологривый заинтриговал признанием о сердечных делах
«Иначе неинтересно будет»: Никита Кологривый заинтриговал признанием о сердечных делах

Ранее Life.ru сообщал, что Никита Кологривый вошёл в труппу МХАТ имени Горького по приглашению художественного руководителя театра Сергея Безрукова. Актёру уже доверили роль Тиля Уленшпигеля в новой постановке «Тиль». До этого Кологривый и Безруков вместе снимались в военной драме «Август».

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Юрий Лысенко
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