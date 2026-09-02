«Иначе неинтересно будет»: Никита Кологривый заинтриговал признанием о сердечных делах

Актёр Никита Кологривый признался, что способен испытывать романтические чувства, однако подробности своей личной жизни предпочитает сохранять в тайне. Об этом артист рассказал Пятому каналу на премьере фильма «Трудно быть богом».

Кологривый признался, что способен испытывать романтические чувства. Видео © Пятый канал

Кологривый отметил, что влюбиться в девушку для него вполне возможно. При этом актёр не стал раскрывать, есть ли сейчас в его жизни человек, к которому он испытывает особые чувства.

На вопрос о личной жизни артист ответил с юмором и отказался раскрывать все детали. По его словам, если сразу рассказать поклонникам всю правду, исчезнет элемент любопытства.

«А вот это нельзя вам сказать, иначе неинтересно вам будет девчонкам существовать рядом со мной. Тогда я сразу все секреты раскрою. А так будете обсуждать: есть или нет», — сказал артист.

Кологривый добавил, что не стремится превращать отношения в публичную историю и намерен оставить часть своей жизни за пределами внимания поклонников.

Ранее Life.ru рассказывал, что Никита Кологривый переживает новый виток в развитии своей карьеры. Актёр недавно вошёл в труппу МХАТ имени Горького по приглашению худрука Сергея Безрукова. На открытии нового сезона театра объявили, что артист также сыграет Тиля Уленшпигеля в постановке «Тиль».