«Гораздо интереснее»: Актёр Илья Любимов раскрыл, почему любит играть злодеев
Актёр Илья Любимов признался, что предпочитает играть отрицательных персонажей
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Отрицательные персонажи дают больше возможностей для творчества, уверен популярный российский актёр Илья Любимов. Артист признался, что спокойно относится к предложениям исполнить образы антагонистов, и не обижается из-за нехватки положительных ролей.
Илья Любимов признался, что предпочитает играть злодеев. Видео © Пятый канал
«Отрицательные ребята — они гораздо интереснее. Вспомним хотя бы легендарного Тони Сопрано», — отметил собеседник Пятого канала.
Собственную карьеру актёр оценивает с благодарностью и не видит причин жаловаться на судьбу. Широкую известность ему принёс сериал «Не родись красивой», где он сыграл циничного Александра Воропаева, готового добиваться всего коварством.
Ранее актёр Константин Лавроненко назвал возможность заниматься любимым делом главной наградой в жизни. По словам звезды, даже финансовые трудности не заставляли его отказываться от профессии.