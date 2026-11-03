Отрицательные персонажи дают больше возможностей для творчества, уверен популярный российский актёр Илья Любимов. Артист признался, что спокойно относится к предложениям исполнить образы антагонистов, и не обижается из-за нехватки положительных ролей.

Илья Любимов признался, что предпочитает играть злодеев. Видео © Пятый канал

«Отрицательные ребята — они гораздо интереснее. Вспомним хотя бы легендарного Тони Сопрано», — отметил собеседник Пятого канала.

Собственную карьеру актёр оценивает с благодарностью и не видит причин жаловаться на судьбу. Широкую известность ему принёс сериал «Не родись красивой», где он сыграл циничного Александра Воропаева, готового добиваться всего коварством.