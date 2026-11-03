Просмотр собственных фильмов спустя несколько лет после съёмок становится испытанием для актрисы Софии Лопуновой. По её словам, за это время накапливается новый опыт, появляются другие роли, поэтому узнать себя в прежнем экранном образе бывает непросто.

«Смотришь на себя двухлетней давности и думаешь: «Это вообще я?» Для меня это какая-то мучительная пытка, поэтому я не из тех, кто с удовольствием пересматривает свои работы», — призналась артистка в интервью Леди Mail.

При этом звезда может оценить, какие моменты ей удались, а над чем ещё предстоит поработать. Конструктивную критику от старших коллег, мастеров и близких она принимает с благодарностью. Неудачи для неё становятся поводом двигаться вперёд, тогда как успех способен привести к излишнему самоуспокоению.

К замечаниям незнакомцев артистка старается относиться спокойнее: переживать из-за каждого комментария невозможно. Впрочем, с критикой зрителей лицом к лицу она пока не сталкивалась. Актриса допускает, что выход новых проектов станет проверкой её выдержки. С похвалой отношения тоже непростые, принимать комплименты ей трудно.