Актриса София Лопунова назвала мучительной пыткой просмотр своих фильмов
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Просмотр собственных фильмов спустя несколько лет после съёмок становится испытанием для актрисы Софии Лопуновой. По её словам, за это время накапливается новый опыт, появляются другие роли, поэтому узнать себя в прежнем экранном образе бывает непросто.
«Смотришь на себя двухлетней давности и думаешь: «Это вообще я?» Для меня это какая-то мучительная пытка, поэтому я не из тех, кто с удовольствием пересматривает свои работы», — призналась артистка в интервью Леди Mail.
При этом звезда может оценить, какие моменты ей удались, а над чем ещё предстоит поработать. Конструктивную критику от старших коллег, мастеров и близких она принимает с благодарностью. Неудачи для неё становятся поводом двигаться вперёд, тогда как успех способен привести к излишнему самоуспокоению.
К замечаниям незнакомцев артистка старается относиться спокойнее: переживать из-за каждого комментария невозможно. Впрочем, с критикой зрителей лицом к лицу она пока не сталкивалась. Актриса допускает, что выход новых проектов станет проверкой её выдержки. С похвалой отношения тоже непростые, принимать комплименты ей трудно.
Ранее в российский прокат вышла сказка «Чудо-Юдо», в которой София Лопунова сыграла Отраду — дочь волшебников в исполнении Сергея Безрукова и Виктории Исаковой. Картина рассказывает о путешествии девушки и способного менять облик Чудо-Юдо, который пытается разобраться в собственном прошлом.