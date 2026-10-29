«Не испытывать стыда»: Актриса Степанковская оценила право женщин выбирать любой путь к успеху
Актриса Светлана Степанковская отказалась осуждать женщин за браки по расчёту
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Женщин, которые строят карьеру или выходят замуж с помощью знакомств с состоятельными мужчинами, не стоит осуждать, уверена актриса Светлана Степанковская. По её мнению, каждый вправе выбирать собственный путь к успеху. Однако важно, чтобы впоследствии этот выбор не вызывал стыда.
«Мне кажется, главное — прийти к результату и при этом не испытывать стыда за то, каким способом ты его добился», — цитирует артистку Леди Mail.
Она подчеркнула, что одни добиваются желаемого благодаря супругу, другие — собственным трудом. Критиковать человека за выбранный способ она считает неправильным. Сама звезда сосредоточилась на актёрской карьере, а также осваивает режиссуру, написание сценариев и продюсирование.
Ранее Полина Диброва подала заявку на регистрацию бренда Polly, под которым намерена развивать новый проект для женщин. Среди заявленных направлений — мероприятия, путешествия, образовательные и рекламные услуги, а также выпуск аксессуаров.