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Регион
Опубликовано 29 октября, 13:26

«Не испытывать стыда»: Актриса Степанковская оценила право женщин выбирать любой путь к успеху

Актриса Светлана Степанковская отказалась осуждать женщин за браки по расчёту

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stepankovskaya_sveta

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stepankovskaya_sveta

Женщин, которые строят карьеру или выходят замуж с помощью знакомств с состоятельными мужчинами, не стоит осуждать, уверена актриса Светлана Степанковская. По её мнению, каждый вправе выбирать собственный путь к успеху. Однако важно, чтобы впоследствии этот выбор не вызывал стыда.

«Мне кажется, главное — прийти к результату и при этом не испытывать стыда за то, каким способом ты его добился», — цитирует артистку Леди Mail.

Она подчеркнула, что одни добиваются желаемого благодаря супругу, другие — собственным трудом. Критиковать человека за выбранный способ она считает неправильным. Сама звезда сосредоточилась на актёрской карьере, а также осваивает режиссуру, написание сценариев и продюсирование.

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Борис Эльфанд
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