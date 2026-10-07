Бывшая жена Диброва запускает новый проект для женщин

Полина Диброва подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Polly». Заявление датировано 29 сентября. Об этом kp.ru узнал через сервис Rusprofile.

Под новым брендом планируется развивать проект для женщин. В заявке указаны организация мероприятий и путешествий, образовательные, маркетинговые и рекламные услуги. Также среди направлений — выпуск аксессуаров и головных уборов.

Для Дибровой это будет второй проект, ориентированный на женскую аудиторию. В 2017 году она создала «Dibrova Club» — сообщество для общения, саморазвития и совместных поездок.

В июле 2026 года предпринимательница сообщила о закрытии клуба. Тогда же она анонсировала новый проект, не раскрывая деталей. Теперь стало известно, под каким названием он может выйти. Регистрация товарного знака пока не завершена — заявка только подана.

Также Полина Диброва ранее изъявила желание сняться в кино. Она не исключила для себя такую возможность, но с определённым условием.