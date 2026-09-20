«Молчать я не буду»: Диброва вновь обратилась к Товстик после иска на 5 млн рублей

Полина Диброва вновь публично обратилась к Елене Товстик, с которой судится из-за публикаций в соцсетях. Она заявила, что долго не отвечала на выпады, однако решила действовать после того, как в споре затронули её детей.

Полина Диброва потребовала от Елены Товстик 5 млн рублей через суд. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova

«Больше года я терплю нападки со стороны гражданки Елены. Понимая ее непростую жизненную ситуацию, я молчала. Но когда вопрос коснулся не меня, а моих детей — молчать я не буду. За клевету придется ответить», — написала Диброва.

Она утверждает, что несколько изданий распространили сообщения из публикаций Товстик о якобы противоправных действиях в отношении несовершеннолетних детей.

«Гражданка Елена Товстик на мои предупреждения не ответила, поэтому до встречи в суде! Я считаю, что любого рода клевета и оскорбления должны быть наказаны», — добавила Полина.

Напомним, что в начале сентября Полина Диброва подала в суд на Елену Товстик и потребовала 5 млн. Согласно изложенным в иске обстоятельствам, в июле 2026 года Товстик разместила в одной из соцсетей публикацию, которая, по мнению Дибровой, содержит порочащие её сведения.