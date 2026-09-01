Полина Диброва подала в суд на Елену Товстик и потребовала 5 млн
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Полина Диброва обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском к Елене Товстик о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она требует 5 млн рублей компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно изложенным в иске обстоятельствам, в июле 2026 года Товстик разместила в одной из соцсетей публикацию, которая, по мнению Дибровой, содержит порочащие её сведения. Истец утверждает, что в записи были не соответствующие действительности сведения об аморальных и асоциальных поступках, а также подробности её личной и семейной жизни.
Диброва просит признать эти утверждения недостоверными, обязать Товстик удалить публикацию и опровергнуть её содержание. Помимо компенсации морального вреда, заявлено требование о судебной неустойке. Стадия рассмотрения заявления и дата заседания в сообщении суда не указаны.
Ещё в июле адвокат Дибровой говорила, что она готовит иск к бывшей подруге из-за публичных оскорблений. Позднее Полина объяснила, что последней каплей стали упоминания детей — своих и детей Романа Товстика.
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