Полина Диброва подала в суд на Елену Товстик и потребовала 5 млн

Полина Диброва обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском к Елене Товстик о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она требует 5 млн рублей компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно изложенным в иске обстоятельствам, в июле 2026 года Товстик разместила в одной из соцсетей публикацию, которая, по мнению Дибровой, содержит порочащие её сведения. Истец утверждает, что в записи были не соответствующие действительности сведения об аморальных и асоциальных поступках, а также подробности её личной и семейной жизни.