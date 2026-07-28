«Как мать, я не промолчу»: Полина Диброва раскрыла причину иска против бывшей жены Товстика

Полина Диброва решила судиться с Еленой Товстик после её высказываний о детях модели и бизнесмена Романа Товстика. Причину обращения в суд она объяснила корреспонденту NEWS.ru.

По словам Дибровой, нападки в собственный адрес она долго оставляла без ответа, однако упоминания наследников стали для неё последней каплей.

«Но когда дело касается моих детей и детей Романа, я никогда не промолчу. Я, как мать, всегда буду заступаться за своих детей», — заявила модель.

Подробностями разбирательства занимаются адвокаты. Сама Диброва предпочитает не погружаться в юридические нюансы.

Она также отметила, что в последнее время Елена Товстик делает много резких заявлений, и призвала близких женщины оказать ей поддержку.

Ранее Елена Товстик в день рождения Полины Дибровой опубликовала резкое обращение, обвинив бывшую подругу и крёстную своего ребёнка в романе с Романом Товстиком и предательстве семьи. По её словам, женщина долго пользовалась доверием, бывала в их доме, ездила с семьёй в поездки и участвовала в праздниках.