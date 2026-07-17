«Спала с моим мужем, пока я была в реанимации»: Елена Товстик «поздравила» Диброву с «Судным днём»

Елена Товстик в день рождения полины Дибровой опубликовала в соцсетях откровенное и скандальное обращение, в котором обвинила близкую подругу и крестную своего ребёнка в предательстве и измене с её бывшим супругом Романом Товстиком.

«Судный день, 16 июля, предатели семей! 9 сломанных судеб детей, во имя неземной наркоманской любви! Люди употребляли айваску, чтобы решиться на такой шаг... зверски расправится с матерью... 16 июля — это день рождения той «подруги», крёстной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья, моих детей, женщины, которая не способна создать ничего своего!» — написана Елена.

Она рассказала, что та пользовалась доверием семьи, проживала у них, участвовала в празднованиях дней рождения детей, ездила в дорогие поездки за их счёт, а также получала подарки и исполняла роль фотографа.

«Когда я была в реанимации, она спала с моим мужем! И выставляла сторис на день рождения компании NL, что я родила, чтобы хайповать! Так как она была лицом компании NL косметики и менеджером, выходила на сцену», — написала Товстик.

Она подчеркнула, что подруга пользовалась моментом, когда её не было дома, чтобы вмешиваться в семейные дела и использовать ситуацию в своих интересах. По словам Товстик, подруга перешагнула через детей, их эмоции и личное пространство, надеясь сохранить контроль над семьёй и продолжить отношения с её мужем. Кроме того, женщина утверждает, что подруга удалила совместные фотографии и документы, чтобы скрыть доказательства своего присутствия в доме.