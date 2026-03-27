Суд подтвердил развод Романа и Елены Товстик

Напомним, Роман и Елена Товстики стали известны всей России после громкого и скандального развода в 2025 году. Роман — сооснователь компании NL International, успешный бизнесмен с многомиллионным состоянием, а Елена — его супруга на протяжении 22 лет и мать шестерых детей. Летом 2025 года Роман ушёл из семьи к Полине Дибровой, бывшей жене телеведущего Дмитрия Диброва, и разводы двух пар произошли почти одновременно. Официально брак Романа и Елены расторгли в конце сентября, после чего Елена в интервью Ксении Собчак обвинила мужа в восьмилетней измене, домашнем насилии и манипуляциях детьми, а Роман с Полиной в ответ заявили, что дети сами выбрали жить с отцом. Пресненский суд Москвы приостановил рассмотрение имущественного спора между бизнесменом Романом Товстиком и его бывшей супругой Еленой. Самой женщине назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в НМИЦ имени Сербского.