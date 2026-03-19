Суд назначил психиатрическую экспертизу Елене Товстик по делу о разводе

Пресненский суд столицы временно остановил рассмотрение спора об имуществе между предпринимателем Романом Товстиком и его экс-супругой. Инстанция постановила провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении Елены Товстик. Исследование поручено специалистам НМИЦ имени Сербского, сообщает РИА «Новости».

В рамках текущего процесса женщина пытается оспорить условия брачного соглашения и разделить активы бывшего мужа. Она настаивает, что в момент подписания документов могла не отдавать отчёт своим действиям. Инициатором проверки выступила сама истец.

Экспертам предстоит установить, имелись ли у Елены «признаки нахождения в измененном психологическом состоянии» в тот период. Специалисты должны ответить на вопрос, могла ли она в полной мере осознавать последствия сделки и руководить собственными поступками.

Со своей стороны, бизнесмен настаивает на легитимности документа. По утверждению адвоката ответчика, Елена уже получила значительные активы, включая загородный дом, зарубежную недвижимость и крупные денежные выплаты. Кроме того, ей назначено пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.

Общий объём полученных экс-супругой средств оценивается в миллиард рублей. Судебное производство возобновится сразу после того, как медики предоставят официальное заключение о психическом здоровье женщины.

Роман и Елена Товстики стали известны всей России именно после одного из самых громких и скандальных разводов 2025 года. Товстик — сооснователь крупной компании NL International, успешный бизнесмен с многомиллионным состоянием. Елена — его супруга на протяжении 22 лет, мать шестерых детей. Летом 2025 года Роман ушёл из семьи к Полине Дибровой — бывшей жене телеведущего Дмитрия Диброва. Разводы двух пар произошли почти одновременно, что сразу привлекло внимание СМИ. Официально брак Романа и Елены расторгли в конце сентября 2025 года. После развода Елена дала большое откровенное интервью Ксении Собчак, в котором обвинила мужа в восьмилетней измене, домашнем насилии, угрозах и манипуляциях детьми. Роман и Полина ответили в том же шоу, заявив, что дети сами выбрали жить с отцом. Сейчас пара судится по разделу имущества и опеке над детьми в Пресненском суде Москвы.