28 августа, 15:27

«Проклятие уже запущено»: Маг раскрыл реальную причину развода Романа и Елены Товстик

Маг Богданов: Вокруг Романа Товстика действует мощный любовный приворот

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik

Бизнесмен Роман Товстик, к которому от телеведущего Дмитрия Диброва ушла жена Полина, оказался под воздействием мощного любовного приворота, разрушающего его жизнь и семью. Об этом Life.ru рассказал маг Павсекакий Богданов.

То, что происходит вокруг Товстика, — это не просто измена, а прямое вмешательство магических практик. Здесь налицо мощный любовный приворот, относящийся к красной магии, и в его поле чувствуется присутствие чёрных энергий. Такие воздействия никогда не проходят бесследно: человек теряет собственную волю и становится марионеткой чужих желаний.
По словам собеседника Life.ru, в таких случаях начинаются проблемы со здоровьем и психическим состоянием, а также рушатся основы жизни: исчезают деньги, останавливается карьерный рост, — и семья погружается в полный беспорядок. Маг подчеркнул, что подобные вмешательства затрагивают не только пару, но и ближайшее окружение. Дети, родственники и друзья начинают ощущать чужую боль и разрушение, попадая в общий энергетический хаос. Вместо любви рождается зависимость, вместо страсти — одержимость, вместо счастья — пустота. По словам мага, расплата за вмешательство тёмных сил неизбежна.

«Здесь речь идёт не о любовной истории, а о проклятии, которое уже запущено и которое будет добирать своё до конца», — добавил он.

Адвокат заявил, что муж Елены Товстик Роман подал иск на развод в тайне

Напомним, телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина (Наградова) разводятся после 16 лет брака. У пары трое сыновей — Александр, Фёдор и Илья, все они младше 18 лет. Сообщалось, что Диброва изменила мужу с бизнесменом Романом Товстиком. Сейчас жена предпринимателя Елена Товстик тяжело переживает разрыв и обвиняет бывшую подругу в предательстве.

Мария Любицкая
