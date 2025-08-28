«Проклятие уже запущено»: Маг раскрыл реальную причину развода Романа и Елены Товстик

Бизнесмен Роман Товстик, к которому от телеведущего Дмитрия Диброва ушла жена Полина, оказался под воздействием мощного любовного приворота, разрушающего его жизнь и семью. Об этом Life.ru рассказал маг Павсекакий Богданов.

То, что происходит вокруг Товстика, — это не просто измена, а прямое вмешательство магических практик. Здесь налицо мощный любовный приворот, относящийся к красной магии, и в его поле чувствуется присутствие чёрных энергий. Такие воздействия никогда не проходят бесследно: человек теряет собственную волю и становится марионеткой чужих желаний.

По словам собеседника Life.ru, в таких случаях начинаются проблемы со здоровьем и психическим состоянием, а также рушатся основы жизни: исчезают деньги, останавливается карьерный рост, — и семья погружается в полный беспорядок. Маг подчеркнул, что подобные вмешательства затрагивают не только пару, но и ближайшее окружение. Дети, родственники и друзья начинают ощущать чужую боль и разрушение, попадая в общий энергетический хаос. Вместо любви рождается зависимость, вместо страсти — одержимость, вместо счастья — пустота. По словам мага, расплата за вмешательство тёмных сил неизбежна.