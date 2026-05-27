«Пообещала бартер и заигнорила»: Визажистка обвинила Елену Товстик в обмане

Елена Товстик, экс-супруга бизнесмена Романа Товстика, попала в скандал. Визажист с шестилетним стажем по имени Марьяна опубликовала видео, где заявила, что многодетная мать обманула её и оставила без оплаты за работу. На ситуацию обратил внимание Super.ru.

По словам девушки, Товстик попросила сделать ей макияж и причёску в обмен на упоминания в социальных сетях. Марьяна согласилась, вложила силы и время, но своего не получила.

Сначала заказчица не указала её в постах. Затем, когда конфликт назрел, перевела на карту две тысячи рублей, хотя при бартере речь шла о тринадцати тысячах. В итоге Товстик просто перестала выходить на связь и никак не ответила визажистке. Сам Марьяна назвала происходящее обманом и призналась, что не понимает, по какой причине её труд не ценят, а просьбы игнорируют.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд Москвы официально расторг брак Елены Товстик с её бывшим супругом Романом. Соответствующее определение вынесли 24 марта 2026 года.