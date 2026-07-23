Полина Диброва решила ответить бывшей жене Товстика за «поцелуй Иуды»

Модель Полина Диброва намерена через суд положить конец затянувшейся публичной травле со стороны Елены Товстик — бывшей жены её нынешнего кавалера бизнесмена Романа Товстика. Об этом сообщила адвокат Дибровой Марина Дубровская.

Адвокат Полины Дибровой рассказала о подготовке иска к Елене Товстик. Видео © Пятый канал

По словам защитницы в комментарии Пятому каналу, бывшая супруга предпринимателя весь последний год не может отпустить ситуацию, а финальной каплей стали последние высказывания, после которых и было решено готовить иск. Диброва намерена защищать честь и достоинство в судебном порядке.

Особенно болезненным оказался пост, опубликованный Товстик ко дню рождения оппонентки. В нём она публично окрестила Полину «поцелуем Иуды» и заявила, что та, будучи близкой подругой и крёстной матерью ребёнка, закрутила роман с её мужем.

Экс-жена миллионера выдвинула и другие тяжёлые обвинения. Она утверждает, что пара разлучает общих детей, подвергает их опасности: катает без спасательных жилетов в открытом море, учит пить водку и селит в отели с пометкой «18+». Теперь точку в этом конфликте предстоит поставить суду.

Напомним, Елена Товстик в день рождения Полины Дибровой разразилась гневным постом, обвинив близкую подругу и крёстную своего ребёнка в предательстве и романе с её бывшим супругом Романом Товстиком. Она утверждает, что ради этого шага пара якобы употребляла айваску, и назвала экс-подругу воровкой чужого счастья, которая, пользуясь доверием семьи, жила у них, участвовала в детских праздниках, ездила за их счёт в дорогие поездки и получала подарки, прикрываясь ролью фотографа.