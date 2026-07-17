Дибров впервые вышел в свет после падения в клубе и пошутил о «своём слабом месте»

Телеведущий Дмитрий Дибров посетил презентацию новелл по сериалу «Виноград», впервые выйдя в свет после недавнего падения и травм. Там его настигли журналисты и поспешили узнать о здоровье.

«Слушайте, лестницы — моё слабое место. Вы имеете в виду ситуацию, когда у меня чуть мозг не вытек? Всё хорошо. Меня лечит любовь!» — прокомментировал Дибров в беседе со «СтарХитом».

Напомним, телеведущий попал в больницу после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед инцидентом Дибров познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у себя дома. По пути к выходу он упал на лестнице, потребовалась помощь медиков. В больнице телеведущий отказался от операции и в итоге был выписан.

Позднее, 25 июня, стало известно, что Диброву сделали операцию на правой руке, сломанной при падении. В кость вставили титановую пластину, чтобы обеспечить правильное сращение и восстановление функции руки.