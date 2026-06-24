Анна Седокова шлёпнулась прямо со сцены, завидев несущегося к ней мужчину с цветами

Певица Анна Седокова упала на сцене во время церемонии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026. Инцидент произошёл, когда один из зрителей поднялся к ней с букетом цветов — артистка потеряла равновесие и рухнула на пол.

Анна Седокова упала со сцены во время концерта. Видео © Telegram / Звездач

Окружающие помогли Седоковой подняться. После этого она приняла букет и продолжила выступление. В сети пишут, что мужчина с букетом очень похож на блогера Кирилла Малышева. Сам он это пока не подтверждал.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу после падения с лестницы в столичном клубе Zorka, в результате чего он разбил голову и нос, получил ссадины, подозрение на перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Позже сообщалось о его выписке.