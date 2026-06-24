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24 июня, 10:30

Анна Седокова шлёпнулась прямо со сцены, завидев несущегося к ней мужчину с цветами

Анна Седокова упала со сцены во время концерта на вечеринке

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова упала на сцене во время церемонии VOICE INFLUENCER AWARDS 2026. Инцидент произошёл, когда один из зрителей поднялся к ней с букетом цветов — артистка потеряла равновесие и рухнула на пол.

Анна Седокова упала со сцены во время концерта. Видео © Telegram / Звездач

Окружающие помогли Седоковой подняться. После этого она приняла букет и продолжила выступление. В сети пишут, что мужчина с букетом очень похож на блогера Кирилла Малышева. Сам он это пока не подтверждал.

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Александра Мышляева
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