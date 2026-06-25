Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 10:07

Дмитрию Диброву сделали операцию на сломанной руке после падения в клубе

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дмитрию Диброву сделали операцию на правой руке, которую он сломал при падении в клубе Zorka. Ему вставили титановую пластину, чтобы кость срослась правильно. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сначала телеведущий отказался от операции и ушёл домой, но когда боль усилилась, передумал. 23 июня он тайно вернулся в больницу, стараясь не попасться журналистам. Врачи поставили пластину и к вечеру отпустили его. Полное восстановление займёт пару месяцев. Позже решат, оставлять пластину или удалять.

Боль и разрушение костей: Сломавшему руку Диброву грозит страшное без операции
Боль и разрушение костей: Сломавшему руку Диброву грозит страшное без операции

Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. В больнице телеведущий отказался от операции, а уже 22 июня стало известно, что Диброва выписали из медучреждения.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar