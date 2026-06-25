Дмитрию Диброву сделали операцию на сломанной руке после падения в клубе
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Дмитрию Диброву сделали операцию на правой руке, которую он сломал при падении в клубе Zorka. Ему вставили титановую пластину, чтобы кость срослась правильно. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сначала телеведущий отказался от операции и ушёл домой, но когда боль усилилась, передумал. 23 июня он тайно вернулся в больницу, стараясь не попасться журналистам. Врачи поставили пластину и к вечеру отпустили его. Полное восстановление займёт пару месяцев. Позже решат, оставлять пластину или удалять.
Напомним, что Дмитрий Дибров был госпитализирован после падения в клубе Zorka на улице Косыгина в Москве. Перед этим телеведущий познакомился с девушкой и пригласил её вместе с подругой продолжить общение у него дома. Но по дороге к выходу упал на лестнице. На место вызвали медиков, пострадавшему оказали первую помощь. В больнице телеведущий отказался от операции, а уже 22 июня стало известно, что Диброва выписали из медучреждения.
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