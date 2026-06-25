Дмитрию Диброву сделали операцию на сломанной руке после падения в клубе

Дмитрию Диброву сделали операцию на правой руке, которую он сломал при падении в клубе Zorka. Ему вставили титановую пластину, чтобы кость срослась правильно. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сначала телеведущий отказался от операции и ушёл домой, но когда боль усилилась, передумал. 23 июня он тайно вернулся в больницу, стараясь не попасться журналистам. Врачи поставили пластину и к вечеру отпустили его. Полное восстановление займёт пару месяцев. Позже решат, оставлять пластину или удалять.