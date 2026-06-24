Боль и разрушение костей: Сломавшему руку Диброву грозит страшное без операции

У журналиста Дмитрия Диброва могут быть серьёзные проблемы с рукой — если он не сделает операцию, существует риск, что правая кисть потеряет подвижность. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

66-летний телеведущий упал с лестницы в ночном клубе Zorka, когда пытался познакомиться с девушками. Врачи диагностировали перелом лучевой кости правой руки и настаивали на операции с установкой металлических пластин. Но Дибров отказался и ушёл домой.

Последствия могут нарастать постепенно. Через несколько дней начнутся сильный отёк и боль. Через две недели мышцы ослабнут, появится скованность. Кость начнёт срастаться неправильно, деформируется и может укоротиться, а сустав останется искривлённым. В итоге рука перестанет нормально сгибаться и разгибаться, повернуть ладонь станет почти невозможно. Даже застегнуть пуговицу будет проблемой. Хрящ начнёт разрушаться, боль станет постоянной. Есть риск повреждения нервов — тогда пальцы онемеют, а кисть ослабнет.

В худшем случае Дибров может навсегда потерять функцию руки. Придётся делать новую, более сложную операцию, но и она не гарантирует восстановления. И чем дольше он тянет, тем сложнее будет помочь — особенно в его возрасте.