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Опубликовано 18 сентября, 07:41

«Хочется Кате нравиться»: На какие жертвы решился Дмитрий Дибров ради любви

Дмитрий Дибров сменил гардероб после похудения ради Екатерины Гусевой

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Телеведущий Дмитрий Дибров обновил гардероб после похудения, а прежние вещи отдал в церковь. Он признался, что хочет нравиться новой возлюбленной Екатерине Гусевой.

«Я попал на гардероб. <...> Поэтому приходится теперь во всём новом. Хочется Кате нравиться, понимаете?» — отметил собеседник Пятого канала.

Дмитрий Дибров сменил гардероб. Видео © Пятый канал

Шоумен уже сбросил несколько килограммов. За его похудением следят врач-эндокринолог и новая дама сердца, которая младше своего спутника на 23 года. Ради перемен звезде приходится отказываться от любимых блюд.

Недавно Дибров показал возлюбленной родной Ростов-на-Дону. По его рассказу, они посетили ресторан, где звучали казачьи песни. Гусева с удовольствием снимала происходящее на телефон.

Возвращаться к прежнему браку телеведущий не собирается. Он счастлив с Екатериной, которая поддерживает его дружеское общение с бывшей женой Полиной ради общих детей.

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Ранее Екатерина Гусева подтвердила роман с Дмитрием Дибровым, уточнив, что отношения начались после его развода. Избранница телеведущего работает нутрициологом.

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