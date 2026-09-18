«Хочется Кате нравиться»: На какие жертвы решился Дмитрий Дибров ради любви
Дмитрий Дибров сменил гардероб после похудения ради Екатерины Гусевой
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Телеведущий Дмитрий Дибров обновил гардероб после похудения, а прежние вещи отдал в церковь. Он признался, что хочет нравиться новой возлюбленной Екатерине Гусевой.
«Я попал на гардероб. <...> Поэтому приходится теперь во всём новом. Хочется Кате нравиться, понимаете?» — отметил собеседник Пятого канала.
Дмитрий Дибров сменил гардероб. Видео © Пятый канал
Шоумен уже сбросил несколько килограммов. За его похудением следят врач-эндокринолог и новая дама сердца, которая младше своего спутника на 23 года. Ради перемен звезде приходится отказываться от любимых блюд.
Недавно Дибров показал возлюбленной родной Ростов-на-Дону. По его рассказу, они посетили ресторан, где звучали казачьи песни. Гусева с удовольствием снимала происходящее на телефон.
Возвращаться к прежнему браку телеведущий не собирается. Он счастлив с Екатериной, которая поддерживает его дружеское общение с бывшей женой Полиной ради общих детей.
Ранее Екатерина Гусева подтвердила роман с Дмитрием Дибровым, уточнив, что отношения начались после его развода. Избранница телеведущего работает нутрициологом.
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