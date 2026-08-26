«Шведская семья»: Полину Диброву осудили за идиллию с бывшим мужем

Полина Диброва столкнулась с осуждением после появления видео с её бывшим мужем — телеведущим Дмитрием Дибровым. Критика появилась в комментариях под публикацией в её личном блоге.

Дмитрий Дибров вместе с бывшей женой готовит рыбу по семейному рецепту. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

Дмитрий пригласил бывшую супругу приготовить рыбу по семейному рецепту, который знала только она. Этот рецепт достался Полине от покойной матери телеведущего. Совместный процесс сняли на камеру и затем выложили в открытый доступ.

Под роликом быстро развернулись споры о том, какими должны быть отношения после развода. Подписчики напомнили Полине о её нынешнем ухажёре Романе Товстике, упрекнули в демонстрации слишком свободного формата общения и посоветовали мужчинам Дибровой быть осторожнее. На большинство негативных выпадов бывшая жена телеведущего ответила в свойственной ей ироничной манере.

Напомним, несмотря на разрыв отношений Дмитрий и Полина продолжают общаться и бывать на совместных мероприятиях. В прошлый раз они поздравили своего старшего сына с днём рождения, отметив это событие в семейном кругу. Более того, Доброва благосклонно относится к тому, что у бывшего мужа появляются новые избранницы. С одной из них Екатериной Гусевой она знакома давно и считает её достойным человеком.