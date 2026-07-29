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29 июля, 12:11

«С радостью!» Полина Диброва назвала условие, при котором снимется в кино

Полина Диброва призналась, что хотела бы попробовать себя в кино

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Модель Полина Диброва не исключила для себя возможность начать карьеру в кино. Своими соображениями она поделилась на премьере фильма «За любовь».

Полина Диброва рассказала о желании сняться в кино. Видео © Пятый канал

Журналисты Пятого канала спросили, хотела бы она сняться в картине или создать ленту о собственной семье. Диброва ответила утвердительно, но с оговоркой.

«Я бы попробовала! Если бы мне это подошло, то я бы с радостью это сделала», — призналась она.

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Life.ru рассказывал, как Елена Товстик в день рождения Полины Дибровой публично обвинила бывшую подругу и крёстную своего ребёнка в том, что она увела её бывшего мужа Романа Товстика. Она считает, что Диброва, долгое время пользовавшаяся доверием семьи, бывавшая в их доме, участвовавшая в праздниках и поездках, совершила предательство.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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