Даже спустя два десятилетия совместной жизни супруги могут сохранить романтику и нежность, если не забывают уделять время друг другу. Таким секретом семейного счастья поделилась актриса Глафира Тарханова, которая больше 20 лет замужем за коллегой Алексеем Фаддеевым. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.

По словам артистки, повседневные хлопоты, воспитание пятерых детей и напряжённый рабочий график не должны вытеснять отношения между мужем и женой. Иногда необходимо отвлечься от бесконечных обязанностей, остаться наедине и просто поговорить.

«Ведь семья — это не только дети, но и отношения между двумя взрослыми, с которых всё когда-то начиналось», — подчеркнула Тарханова.

Не менее важным принципом актриса считает воспитание собственным примером. Бесполезно требовать от ребёнка любви к чтению, если родители сами никогда не берут в руки книги. Дети прежде всего перенимают привычки взрослых, наблюдая за их поступками.

При этом универсального рецепта счастливого брака, убеждена знаменитость, не существует. Каждой паре необходимо самостоятельно находить решения, которые подходят именно её семье.

Тарханова призналась, что особенно непростым для них с супругом оказалось начало учебного года. Школа, секции, репетиторы и необходимость развозить детей по занятиям превратили обычные будни в настоящий логистический проект. Однако благодаря планированию супругам удаётся справляться с многочисленными заботами.