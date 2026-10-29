«Я чуть не сдох»: Охлобыстин объяснил, почему напуган возвращением «Интернов»
Актёр Иван Охлобыстин признался, что рад и напуган возвращением «Интернов»
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Возвращение сериала «Интерны» одновременно радует и пугает актёра Ивана Охлобыстина, исполнившего роль доктора Быкова. По его словам, прежняя работа над картиной оказалась настолько изматывающей, что перспектива снова оказаться в таком графике вызывает опасения.
Иван Охлобыстин рад и напуган возвращением «Интернов». Видео © Пятый канал
«Я и рад, и напуган, потому что тогда за пять с половиной лет я чуть не сдох. Но было за что бороться», — отметил артист в интервью Пятому каналу.
Он тепло отозвался о коллегах и прежней команде проекта. При этом Охлобыстин признал, что за десять лет после завершения сериала изменился и теперь ощущает себя «полновесным дедом».
Напомним, ТНТ объявил о планах возродить «Интернов» с прежним актёрским составом. Последний эпизод медицинского ситкома вышел 25 февраля 2016 года, всего зрители увидели 14 сезонов и два новогодних спецвыпуска.