«Я чуть не сдох»: Охлобыстин объяснил, почему напуган возвращением «Интернов»

Возвращение сериала «Интерны» одновременно радует и пугает актёра Ивана Охлобыстина, исполнившего роль доктора Быкова. По его словам, прежняя работа над картиной оказалась настолько изматывающей, что перспектива снова оказаться в таком графике вызывает опасения.

Иван Охлобыстин рад и напуган возвращением «Интернов». Видео © Пятый канал

«Я и рад, и напуган, потому что тогда за пять с половиной лет я чуть не сдох. Но было за что бороться», — отметил артист в интервью Пятому каналу.

Он тепло отозвался о коллегах и прежней команде проекта. При этом Охлобыстин признал, что за десять лет после завершения сериала изменился и теперь ощущает себя «полновесным дедом».