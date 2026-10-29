Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 15:04

«Я чуть не сдох»: Охлобыстин объяснил, почему напуган возвращением «Интернов»

Актёр Иван Охлобыстин признался, что рад и напуган возвращением «Интернов»

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Возвращение сериала «Интерны» одновременно радует и пугает актёра Ивана Охлобыстина, исполнившего роль доктора Быкова. По его словам, прежняя работа над картиной оказалась настолько изматывающей, что перспектива снова оказаться в таком графике вызывает опасения.

Иван Охлобыстин рад и напуган возвращением «Интернов». Видео © Пятый канал

«Я и рад, и напуган, потому что тогда за пять с половиной лет я чуть не сдох. Но было за что бороться», — отметил артист в интервью Пятому каналу.

Он тепло отозвался о коллегах и прежней команде проекта. При этом Охлобыстин признал, что за десять лет после завершения сериала изменился и теперь ощущает себя «полновесным дедом».

«Ей бывает непросто»: Охлобыстин назвал привычку, из-за которой регулярно обижается его жена
«Ей бывает непросто»: Охлобыстин назвал привычку, из-за которой регулярно обижается его жена

Напомним, ТНТ объявил о планах возродить «Интернов» с прежним актёрским составом. Последний эпизод медицинского ситкома вышел 25 февраля 2016 года, всего зрители увидели 14 сезонов и два новогодних спецвыпуска.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Иван Охлобыстин
  • интерны
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar