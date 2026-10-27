«Ей бывает непросто»: Охлобыстин назвал привычку, из-за которой регулярно обижается его жена

Иван Охлобыстин признался, что его стремление проводить время вдали от людей иногда становится причиной обид супруги Оксаны Арбузовой. 60-летний артист регулярно нуждается в уединении, даже несмотря на крепкие семейные отношения. Об этой особенности своего характера актёр рассказал в интервью Леди Mail.

По словам Охлобыстина, издержки профессии заставляют его практически постоянно находиться в окружении коллег, съёмочной группы и поклонников. Поэтому временами артисту хочется отдохнуть от бесконечных разговоров и остаться наедине с собственными мыслями.

Ради нескольких часов тишины знаменитость готова пожертвовать утренним сном. Иногда он специально поднимается задолго до работы, чтобы отправиться на полуторачасовую или двухчасовую прогулку. Больше всего актёра привлекают лесные тропинки и природные пейзажи.

Однако такое желание побыть одному не всегда встречает понимание дома.

«И, конечно, моей Оксанке бывает непросто, может обижаться, но в целом она отходчивая», — поделился Охлобыстин.

При этом артист подчеркнул, что уединение вовсе не означает желания отдалиться от близких. Вместе с женой он любит путешествовать по России, открывая новые места. Идеальным отдыхом для себя актёр считает поездку на велосипеде, после которой можно спокойно посидеть и поговорить с супругой.

Ранее Life.ru рассказывал, как Охлобыстин собирался отметить своё 60-летие рядом с любимой женой. Актёр признался, что хотел начать праздничный день с молитвы, а завершить в компании Оксаны, с которой прожил в браке более 30 лет.