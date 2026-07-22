Иван Охлобыстин — о юбилее, долге и богоизбранном народе: «Мы русские! Какой восторг!»

Актёр, сценарист и священник Иван Охлобыстин накануне своего 60-летия дал интервью «Вечерней Москве», в котором поделился планами на праздник и размышлениями о жизни. Он признался, что начнёт день с молитвы и проведёт его рядом с женой, отметив, что слава и поклонники его не трогают благодаря профессиональному иммунитету, полученному во ВГИКе.

«Ничего не планирую. Но знаю точно: начну с молитвы, а завершу день рядом с моей верной женой. Так просто!» — сказал Охлобыстин.

На вопрос о возможном пути в политику артист ответил, что считает своим долгом говорить о происходящем. Он призвал соотечественников учиться быть вместе и помогать друг другу, назвав нынешнее время периодом, который учит ценить главное.

«А гражданин, с меня никто не снимал ответственность за семью и судьбу собственной Родины. Я говорю — и считаю это своим долгом. Тем более время-то не простое. Наши недавние соотечественники захлёбываются от радости, комментируя гибель земляков. Да, нам непросто. Нужно учиться быть вместе, помогать друг другу, относиться к этому как к обязанности. Это время учит ценить главное, жить по-настоящему. Не будем унывать!», — сказал Охлобыстин.

Актёр заявил, что русский народ — богоизбранный, и напомнил слова Суворова: «Мы русские! Какой восторг!». Он также поделился, что если бы не стал актёром, то писал бы или занялся кузнечным делом. Артист был отмечен орденом Дружбы ДНР за общественную деятельность.

«Русский народ — богоизбранный. С нами всегда будет хорошо до тех пор, пока Господу будет угодно существование этого мира. Как показывает история, когда начинается какая-нибудь глобальная разборка, в конце концов всё упирается в нас», — заключил артист.

Ранее Охлобыстин признался, что не ожидал дожить до этого возраста. Он удивлён своей активной зрелостью, оставаясь востребованным в профессии, и связывает бодрость с любимой работой и большой семьёй (шестеро детей, трое внуков). С супругой он прожил более 30 лет и называет её главным другом и спутником на гастролях.