18 марта, 09:08

Охлобыстин рассказал, как терпел адскую боль несколько месяцев, чтобы не срывать съёмки

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Актёр Иван Охлобыстин признался, что ради работы готов терпеть даже сильную боль. По его словам, несколько месяцев он не обращался к врачам из-за врастания ногтя, потому что боялся сорвать съёмки сразу в четырёх проектах, где нужно было ещё и танцевать.

«Это кранты, у меня так болела нога, что я не мог наступать. А у меня было в тот момент четыре картины параллельно, где были к тому же перемешаны графики», — поделился артист с сайтом MK.Ru.

Посмотрев в интернете, как лечат эту проблему (разрезы, скобки), он решил, что реабилитация не впишется в его плотный график. Только завершив все съёмки, Охлобыстин обратился к подологу.

«Она щёлкнула какими-то ножницами и решила проблему, а я выяснил, что это вообще распространённая история, хотя сам никогда ранее не слышал, что такое бывает», — добавил он.

Актёр Илья Любимов разрушил стереотип о своём «демоническом» имидже

На днях Иван Охлобыстин призвал наградить российского пилота, который в воздушном бою сбил украинский Су-27. За штурвалом уничтоженного самолёта был Александр Довгач — командир 38-й бригады тактической авиации и Герой Украины. Как выяснилось, в воздушном бою 10 марта отличился молодой капитан ВКС РФ.

BannerImage
