Актёр Илья Любимов разрушил стереотип о своём «демоническом» имидже

Актёра Илью Любимова зрители часто воспринимают как человека властного и жёсткого. Виной тому — «демоническая» внешность и обилие отрицательных ролей. В соцсетях артисту даже пишут, что от него «исходит энергетика абьюзера». В интервью Леди Mail он ответил на эти заявления.

Любимов признался, что впервые слышит о таком мнении — комментарии о себе он не читает. И с иронией заметил, что всем, кто так считает, стоило бы найти русский эквивалент слову «абьюзер». По его словам, использование подобных англицизмов только ограничивает мышление и ведёт к поверхностным ярлыкам. Что касается самой характеристики, актёр разочаровал поклонников: ни властностью, ни жёсткостью он не обладает.

«К сожалению, это только внешность», — вздыхает артист.

Он признаётся, что людям с такими качествами жить проще, но сам он ими обделён. А образ, который видят зрители, — всего лишь часть работы и умение подать себя. В финале Любимов процитировал Александра Пушкина: «Хулу и похвалу приемли равнодушно». По его мнению, чужое мнение можно слушать, но стоит ли принимать его близко к сердцу — большой вопрос.

