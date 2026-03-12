«Совсем оскуфился»: Перепечко из «Кадетства» впервые за долгое время появился на публике, но не все узнали его

Актёр Павел Бессонов, наиболее известный российскому зрителю по роли Перепечко в «Кадетстве», впервые за долгое время появился перед камерами. Публика, запомнившая его по образу пухлого паренька в форме, не узнаёт нынешнего «скуфа». Он появился на «Сорян, это подкаст» и рассказал о своём пути после съёмок в некогда популярном сериале.

Оказалось, что гонорары кончились моментально. Бессонов бросил актёрство и стал зарабатывать на жизнь обычным трудом, успев попробовать свои силы в самых разных сферах. Например, он был приёмщиком в ломбарде и сотрудником салона красоты. А однажды друг позвал его продавать воздушные шары. Спустя время товарищи начали работать с зоопарком.

«Всё оценили, посчитали... Начали закупать воздушные шары в магазине и перепродавать в зоопарк. Я считал себя поставщиком... Хотелось хотя бы что-то заработать», — поделился Перепечко.

По словам Павла, в те годы он «познавал жизнь» и брался за любую работу. Труднее всего Бессонову пришлось в салоне красоты, где он трудился с множеством девушек. Однажды клиентка намазала лицо маслом для тела, из-за чего покраснела, и «кадету» пришлось выходить из неприятной ситуации.

В комментариях поклонники не смогли остаться равнодушными к внешним переменам актёра. Часть пользователей выражала сожаление по поводу потери им прежней физической формы, тогда как другие считали это естественным процессом возрастных изменений внешности.

