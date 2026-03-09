Владимир Путин
9 марта

Надо поработать над собой: Нагиев высмеял внешность 36-летнего сына

Актёр Дмитрий Нагиев раскритиковал внешность 36-летнего сына Кирилла

Дмитрий и Кирилл Нагиевы. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Актёр Дмитрий Нагиев высказался о внешности своего сына Кирилла, которого многие поклонницы считают секс-символом. На «Форуме в большом городе» артичт заявил, что наследнику есть над чем работать.

По мнению Нагиева, Кириллу мешает «вечное бородище». Артист считает, что сын пытается убежать от своей внешности, и думает, что она может быть разной.

Сам Дмитрий, несмотря на всенародную любовь, подчеркнул, что никогда не пользовался статусом кумира. Для него важнее «потрещать и влюбиться», чем пускаться в мимолётные связи.

Нагиев ответил на вопрос о жилье в Дубае и курсах за десятки миллионов
Сам Дмитрий Нагиев активно работает — если не над собой, то над другими. Актёр открыл в Дубае курсы «по прокачке харизмы», на которых очень прилично зарабатывает. Вот только участники этой программы отзываются о ней довольно неоднозначно.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

