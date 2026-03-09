Надо поработать над собой: Нагиев высмеял внешность 36-летнего сына

Актёр Дмитрий Нагиев высказался о внешности своего сына Кирилла, которого многие поклонницы считают секс-символом. На «Форуме в большом городе» артичт заявил, что наследнику есть над чем работать.

По мнению Нагиева, Кириллу мешает «вечное бородище». Артист считает, что сын пытается убежать от своей внешности, и думает, что она может быть разной.

Сам Дмитрий, несмотря на всенародную любовь, подчеркнул, что никогда не пользовался статусом кумира. Для него важнее «потрещать и влюбиться», чем пускаться в мимолётные связи.