Надо поработать над собой: Нагиев высмеял внешность 36-летнего сына
Актёр Дмитрий Нагиев раскритиковал внешность 36-летнего сына Кирилла
Дмитрий и Кирилл Нагиевы. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Актёр Дмитрий Нагиев высказался о внешности своего сына Кирилла, которого многие поклонницы считают секс-символом. На «Форуме в большом городе» артичт заявил, что наследнику есть над чем работать.
По мнению Нагиева, Кириллу мешает «вечное бородище». Артист считает, что сын пытается убежать от своей внешности, и думает, что она может быть разной.
Сам Дмитрий, несмотря на всенародную любовь, подчеркнул, что никогда не пользовался статусом кумира. Для него важнее «потрещать и влюбиться», чем пускаться в мимолётные связи.
Сам Дмитрий Нагиев активно работает — если не над собой, то над другими. Актёр открыл в Дубае курсы «по прокачке харизмы», на которых очень прилично зарабатывает. Вот только участники этой программы отзываются о ней довольно неоднозначно.
