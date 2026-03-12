Поклонники шокированы «новым» лицом 72-летней телеведущей Веденеевой

Телеведущая Татьяна Веденеева, которой недавно исполнилось 72 года, вспомнила, как первый муж запрещал ей краситься. Об этом она поделилась в шоу Яны Чуриковой. Однако внимание поклонников больше привлекла её внешность и изменения после пластических процедур.

«Я не красилась очень долго. Муж был художник. Он был за естество… Если он говорил «Нормально», это была высшая похвала», — рассказала Веденеева.

По её словам, он лучше понимал сочетание цветов и форм, поэтому она доверялась его советам. Публика активно обсуждает внешний вид звезды. Многие восхищаются её состоянием: отмечают аккуратную кожу, ухоженные волосы и умение держать себя.

Одновременно нашлись пользователи, которые считают, что пластические операции изменили черты лица актрисы, делая её менее узнаваемой.

«Больно смотреть, что она с собой сделала», — переживают поклонники.

