Российский актёр и общественный деятель Иван Охлобыстин выступил за то, чтобы отметить наградой или другим поощрением российского лётчика, подбившего в воздушном бою украинский истребитель Су-27 под управлением «аса» Александра Довгача – командира 38-й бригады тактической авиации и героя Украины.

«Обязательно нужно поощрить и наградить нашего лётчика, потому что он настоящий герой», — подчеркнул Охлобыстин в беседе с ТAСС.

Напомним, командир 39-й бригады тактической авиации Украины полковник Александр Довгач был ликвидирован во время боевого вылета на восточном направлении. Он участвовал в боях в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и на острове Змеиный. На его счету сотни боевых вылетов. Он носил звание Героя Украины. 10 марта его самолёт потерпел поражение в воздушном бою с молодым капитаном ВКС РФ.