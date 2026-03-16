16 марта, 10:43

Пушилин: Герой России Сергей Ярашев будет дополнительно награждён в ДНР

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Власти ДНР готовят дополнительные награды для Сергея Ярашева, которому президент Владимир Путин присвоил звание Героя России. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Безусловно, его подвиг оценён уже со стороны ДНР, безусловно, мы видим, что самую высокую оценку дал Владимир Владимирович и уже присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву, но со стороны ДНР будут дополнительные шаги, но чуть позже, не хочу забегать вперёд», сказал он.

Про 21-летнего героя из Самары, который 68 дней держал позицию в одиночку, снимут фильм

Напомним, Сергей Ярашев из Самары 68 дней в одиночку держал позиции под Гришино. Припасы ему сбрасывали дронами. Во время штурма он первым ворвался в опорник ВСУ, уничтожил огневые точки и оказался отрезан от своих из-за плотного огня. Позже, с сильным обморожением, он девять километров шёл через туман к сослуживцам. За этот подвиг президент присвоил ему звание Героя России.

