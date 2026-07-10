«Думал, не доживу до 40»: Как актёр Иван Охлобыстин готовится к 60-летнему юбилею

Ивану Охлобыстину 22 июля исполняется 60 лет. В преддверии юбилея актёр в интервью программе «Светская хроника» Пятого канала рассказал о своих планах, вспомнил бурную молодость и признался, что никогда не думал, что доживёт до такого возраста.

По словам артиста, праздновать он будет в узком кругу самых близких людей, с которыми его связывают десятилетия дружбы — от бывших полицейских до бывших заключённых. К цифрам в паспорте Охлобыстин относится с юмором, но признаётся, что искренне удивлён, насколько активной оказалась зрелость: он остаётся востребованным в профессии и с лёгкостью носит молодёжные причёски.

Секрет своей бодрости актёр видит в двух вещах — любимой работе и большой семье. У него шестеро детей и уже трое внуков, а с супругой Оксаной он прожил в браке более 30 лет. Именно жена, по словам Охлобыстина, остаётся его главным спутником на гастролях и верным другом, которому он доверяет больше всех.

Охлобыстин рассказал о подготовке к 60-летию и зависимости от алкоголя. Видео © Пятый канал

Артист с ностальгией вспоминает лихие 90-е — дружбу с Гариком Сукачёвым, Александром Скляром и Михаилом Ефремовым, ночные покатушки на мотоциклах и безумные выходки, включая угон баржи вместе с супругой в нетрезвом состоянии. Он признаётся, что в молодости уходил в запои, пережил приступ белой горячки и был уверен, что проживёт не больше 40 лет.

Спасли Охлобыстина и его жену вера и встреча с хорошим священником, которая помогла им выбраться из зависимости и обрести душевное равновесие. Сегодня актёр задействован сразу в десяти проектах, увлекается ювелирным мастерством — собственноручно делает кольца из золота с драгоценными камнями — и с оптимизмом смотрит в будущее, планируя новые роли и встречи с внуками.

Ранее актёр Иван Охлобыстин рассказал, что ради участия в съёмках готов преодолевать даже серьёзный физический дискомфорт. Он признался, что несколько месяцев терпел сильную боль из-за врастающего ногтя, поскольку одновременно работал над четырьмя проектами с плотными и пересекающимися графиками, где требовалось ещё и танцевать.