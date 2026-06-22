«Ловят как террориста»: Охлобыстин сообщил о невозможности попасть в Турцию
Актёр Охлобыстин рассказал о проблемах с выездом из РФ из-за санкций Евросоюза
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Актёр Иван Охлобыстин не может выехать в Турцию из-за санкций ЕС. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом. Артист напомнил, что Евросоюз ранее ограничил ему въезд в свои страны.
Охлобыстин заявил, что его не пускают в Турцию из-за санкций ЕС. Видео © Пятый канал
Охлобыстин констатировал, что столкнулся с серьёзными препятствиями при попытках покинуть Россию. По его словам, существующие запреты фактически блокируют его передвижение в определённых направлениях. При этом актёр не уточнил, предпринимал ли он конкретные попытки попасть в Турцию и с какими именно бюрократическими сложностями столкнулся. Он лишь обозначил сам факт наличия проблемы.
«Меня ловят как террориста», — поделился артист.
Санкции ЕС против Охлобыстина действуют с 24 июня 2024 года. Тогда Евросоюз включил его в свой санкционный список наряду с певцом Shaman (Ярославом Дроновым) и певицей Полиной Гагариной.
Напомним, после введения европейских санкций Охлобыстин заявил, что не собирается меняться. Артист отметил, что согласен с ограничениями, а также выразил уверенность, что наступит время, когда санкции сможем «вводить мы».
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