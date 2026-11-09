Виктору Сухорукову — 75: как актёр «Брата» пришёл к славе после сорока Оглавление Детство в Орехово-Зуево и мечта о сцене ГИТИС и Ленинградский театр комедии имени Акимова Первые роли в кино Встреча с Балабановым: от «Счастливых дней» до «Про уродов и людей» «Брат»: Виктор Багров и всенародная известность «Брат-2» и фразы, которые знает вся страна Павел I в «Бедном, бедном Павле» Характерные роли: «Остров», «Жмурки», «Овсянки» Сухоруков в театре сегодня Частые вопросы Ткацкая фабрика в Орехово-Зуеве, общежитие ГИТИСа со Стояновым, эпизоды без имени в титрах: слава долго обходила Виктора Сухорукова стороной. Life.ru вспоминает, как к 45 годам он стал старшим братом Данилы Багрова для всей страны. 4956 4956 Обложка © коллаж © Life.ru, фото © кадр из фильма «Брат», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов, Фото © кадр из фильма «Брат 2», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов, © РИА Новости / Владимир Федоренко

10 ноября 2026 года Виктору Сухорукову исполняется 75 лет. Вся страна узнала его в 1997 году: в «Брате» Алексея Балабанова он сыграл старшего брата Данилы, Виктора Багрова, и было ему тогда уже за сорок. До этого были провинциальное детство, ГИТИС, ленинградские театры и долгие годы без больших ролей. Потом пришли Павел I, монах Филарет в «Острове», десятки ролей в кино и спектакли, на которые до сих пор собираются полные залы. Life.ru вспоминает, как складывался путь Виктора Сухорукова к поздней славе.

Детство в Орехово-Зуево и мечта о сцене

Детство Виктора Сухорукова в Орехово-Зуеве. Фото © ТАСС / Константин Кижель

Виктор Иванович Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в подмосковном Орехово-Зуеве, в самой обычной семье. Об актёрстве мальчик мечтал с детства и уже в 12 лет пробовался на «Мосфильме». Пробы он провалил, но мечту не бросил. Позже Сухоруков вспоминал, как совсем один ездил на электричке в Москву. В 13 лет он сочинил стихи для пионерского слёта, но прочитать их со сцены постеснялся и попросил сделать это другого школьника.

В 1970 году Виктор окончил школу и ушёл в армию, служил в Астраханской области. После армии он несколько лет работал на Орехово-Зуевской ткацкой фабрике, а мысль о сцене никуда не делась. Родной город Сухоруков не забыл и после громкой славы. В 2006 году ему присвоили звание почётного гражданина города Орехово-Зуево, а в 2016 году на улице Ленина появилась бронзовая скульптура «Виктор Сухоруков сидит на скамейке». Сам актёр относится к ней с юмором и сделал селфи со всеми желающими.

ГИТИС и Ленинградский театр комедии имени Акимова

Виктор Сухоруков в ГИТИСе и Театре комедии имени Акимова. Фото © ТАСС / Федор Савинцев

В 1974 году Виктор Сухоруков поступил в ГИТИС на курс Всеволода Остальского. Студентом он был уже взрослым, самым старшим на курсе: за плечами остались армия и несколько лет на фабрике. Вместе с ним учились Татьяна Догилева и Юрий Стоянов, причём Стоянов, самый младший на курсе, жил с Сухоруковым в одной комнате общежития. Дружбу они пронесли через всю жизнь. В 1978 году Сухоруков окончил институт и почти сразу уехал из Москвы.

По приглашению Петра Фоменко молодой актёр отправился в Ленинград, в Театр комедии имени Акимова. Его сразу утвердили на главную роль в спектакле «Добро, ладно, хорошо» по произведениям Василия Белова. Потом в жизни Сухорукова случился трудный период, и на несколько лет он выпал из профессии. В 1986 году актёра приняли в Театр имени Ленинского комсомола, нынешний «Балтийский дом», где он прослужил семь лет. В 1995–2001 годах Виктор Сухоруков снова играл в Театре комедии.

Первые роли в кино

Первые роли Виктора Сухорукова в кино. Фото © кадр из фильма «С тобой и без тебя», режиссёр Родион Нахапетов, сценарист Александр Попов

Первые съёмки Виктора Сухорукова состоялись ещё до поступления в ГИТИС: в 1973 году он сыграл эпизодическую роль комсомольца в фильме Родиона Нахапетова «С тобой и без тебя», который вышел в 1974 году. Дальше кино долго проходило мимо. В восьмидесятые были крошечные роли: отец одного из героев в «Чёрной и белой магии», эпизод в «Порохе», проводник в «Презумпции невиновности». Зрители его почти не замечали, а сам актёр в это время жил театром и ленинградскими спектаклями.

Всё изменили «Бакенбарды» Юрия Мамина. В этой комедии о пушкинистах Сухоруков получил первую большую роль в «Бакенбардах», вышедших в 1990 году, и было ему уже под сорок. Героя даже звали так же, как самого актёра: Виктор. Фильм хорошо приняли зрители, а молодого актёра с необычной внешностью заметил режиссёр Алексей Балабанов. Сам Виктор Сухоруков потом говорил, что почти случайно получил первую настоящую роль в кино, было ему тогда 38 лет. С этого момента его жизнь пошла по совсем другой колее.

Встреча с Балабановым: от «Счастливых дней» до «Про уродов и людей»

Виктор Сухоруков и Алексей Балабанов: «Счастливые дни» и «Про уродов и людей». Фото © кадр из фильма «Про уродов и людей», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов

Алексей Балабанов позвал Сухорукова в свой первый полнометражный фильм «Счастливые дни» по мотивам Сэмюэла Беккета. Актёр сыграл главного героя, у которого даже нет имени, его называют просто «Он». В 1992 году картину показали в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Так началась дружба, которая продолжалась до конца жизни режиссёра. Тогда никто не знал, сколько картин они ещё снимут вместе. Всего Виктор Сухоруков сыграл в шести фильмах Балабанова.

В «Замке» по Кафке актёр сыграл Иеремию, помощника землемера, а в мрачной картине «Про уродов и людей» 1998 года появился в роли Виктора Ивановича, помощника Иогана. Сам Сухоруков любит повторять, что Балабанов своими картинами его «сделал», а он помог Балабанову. Режиссёр доверял ему настолько, что актёр предлагал ему сюжеты и даже звал снять продолжение «Брата». Позже Сухоруков рассказывал, почему Балабанов отказался от третьей части.

«Брат»: Виктор Багров и всенародная известность

Виктор Сухоруков в роли Виктора Багрова в фильме «Брат». Фото © кадр из фильма «Брат», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов

В 1997 году вышел «Брат», и Виктор Сухоруков проснулся знаменитым. Он сыграл Виктора Багрова, старшего брата Данилы, киллера по прозвищу Татарин. Актёру тогда было 45 лет. В Петербурге девяностых его герой зовёт младшего брата в своё опасное ремесло, а потом сам же его подставляет. Экранные братья Сергей Бодров и Виктор Сухоруков стали героями своего времени. Фразы Виктора Багрова разошлись на цитаты, а сам Сухоруков на годы стал для зрителей тем самым старшим братом из Петербурга.

В «Брате» Виктор Сухоруков говорит чужим голосом. Балабанов часто переозвучивал актёров, и Виктора Багрова озвучил Алексей Полуян. Об этом Виктор Сухоруков впервые рассказал сам в одном из интервью. Так что знаменитые реплики Виктора Багрова зрители слышат голосом другого человека. Для «Брата-2» режиссёр хотел, чтобы актёр озвучил себя, но тот настоял на Полуяне. Найти его оказалось непросто: он жил в монастыре. Полуяна всё-таки разыскали, и в благодарность Сухоруков подарил ему тысячу рублей и шапку.

«Брат-2» и фразы, которые знает вся страна

Виктор Сухоруков в фильме «Брат-2». Фото © кадр из фильма «Брат-2», режиссёр/сценарист Алексей Балабанов

В 2000 году вышел «Брат-2», и Виктор Багров вместе с Данилой отправился в Америку. Младший брат летит в Чикаго заступиться за хоккеиста, а старший увязывается следом. Реплики Виктора Багрова из обоих фильмов до сих пор живут в мемах и повседневной речи. После выхода фильма Виктор Сухоруков стал по-настоящему народным актёром. Сам он не любит, когда в дилогии ищут политику, и считает, что Балабанов просто точно почувствовал время.

О продолжении Виктор Сухоруков думает до сих пор. Затею с «Братом-3» без Балабанова он не принимает и называть так чужое кино отказывается. Зато у актёра есть собственная идея: Сухоруков нашёл способ снять «Брат-3» с умершим Бодровым и показать встречу братьев с помощью архивных кадров. Финал он видит в Петербурге, где Виктор и Данила наконец находят друг друга. Сам актёр сравнил эту задумку с «Форрестом Гампом». Идею он предлагал ещё Балабанову.

Павел I в «Бедном, бедном Павле»

Сухоруков в роли Павла I в фильме «Бедный, бедный Павел». Фото © кадр из фильма «Бедный, бедный Павел», режиссёр/сценарист Виталий Мельников

После «Брата» Сухорукову долго предлагали только бандитов и злодеев. Ломать амплуа начали в 2003 году. Илья Хотиненко позвал его на роль графа Палена в «Золотой век», а Виталий Мельников доверил роль самого императора Павла I в фильме «Бедный, бедный Павел». Картину сняли по пьесе Дмитрия Мережковского «Павел I». Режиссёры не побоялись «бандитского» образа актёра, и Виктор Сухоруков сыграл несчастного императора так, что зритель жалеет Павла.

В 2004 году за эту роль Виктор Сухоруков получил «Нику» как лучший актёр. Премию вручает киноакадемия, так что признание пришло от коллег. Для характерного артиста, которого публика знала по бандитам девяностых, это стало настоящим переломом. После Павла I его стали звать на исторические и драматические роли. Ещё раньше, в 2002 году, Сухоруков получил звание заслуженного артиста России, а в 2008 году стал народным артистом. В 2011 году его наградили орденом Дружбы.

Характерные роли: «Остров», «Жмурки», «Овсянки»

Характерные роли Виктора Сухорукова: «Остров», «Жмурки», «Овсянки». Фото © кадр из фильма «Жмурки», режиссёр Алексей Балабанов, сценаристы Стас Мохначев, Алексей Балабанов

Самой неожиданной работой Виктора Сухорукова стал отец Филарет в «Острове» Павла Лунгина. Фильм вышел в 2006 году, главную роль в нём сыграл Пётр Мамонов. Настоятеля монастыря Сухоруков сыграл так, что получил «Нику» и «Золотого орла» за лучшую роль второго плана. В «Жмурках» Балабанова актёр вернулся к иронии и сыграл милиционера Степана Воронова. В «Овсянках» Алексея Федорченко у него роль отца главного героя, и за неё Сухоруков получил ещё одного «Золотого орла».

1990, «Бакенбарды»: Виктор

1991, «Счастливые дни»: Он

1994, «Замок»: Иеремия, помощник землемера

1997, «Брат»: Виктор Багров

1998, «Про уродов и людей»: Виктор Иванович

2000, «Брат-2»: Виктор Багров

2002, «Антикиллер»: Амбал

2003, «Бедный, бедный Павел»: Павел I

2005, «Жмурки»: Степан Воронов

2005, «Звезда эпохи»: Никита Хрущёв

2006, «Остров»: отец Филарет

2010, «Овсянки»: Всеволод Сергеев, отец Аиста

2016, «Рай»: Генрих Гиммлер

2018, «Годунов»: Малюта Скуратов

2021, «Чемпион мира»: Виктор Батуринский

Диапазон у Виктора Сухорукова огромный: в «Звезде эпохи» он сыграл Никиту Хрущёва, в «Рае» Андрея Кончаловского Генриха Гиммлера (эту картину выдвигали от России на «Оскар»), в «Годунове» Малюту Скуратова. Были и комедийные работы, например Шиловский в сериале «Физрук», и озвучка мультфильмов: в мультфильме «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 2008 года он озвучил царя. В последние годы актёр снялся в «Чемпионе мира» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

Сухоруков в театре сегодня

Виктор Сухоруков в театре сегодня. Фото © РИА Новости / Владимир Федоренко

Театр для Виктора Сухорукова всегда оставался главным делом. В 2011–2021 годах он служил в Театре Моссовета и сыграл Порфирия Петровича в спектакле «Р.Р.Р.» по «Преступлению и наказанию». Как приглашённый артист он выходил на сцену Театра Вахтангова в спектакле Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи!». С сентября 2022 года Сухоруков играет в Театре имени Ермоловой автобиографический моноспектакль «Счастливые дни», где рассказывает о своей жизни.

Ещё одна его программа, «Шикарная жизнь», представляет собой творческий вечер, смешной и грустный рассказ о себе. Летом 2026 года Виктор Сухоруков вернулся на сцену Театра Вахтангова после четырёхлетнего перерыва, премьера прошла 2 июня. В спектакле Анатолия Шульева «Блеск и пепел» он играет ювелира Павла Кутейникова, главу большой семьи в годы революции, а его жену сыграла Ирина Купченко. Сам актёр назвал Купченко своей любимой актрисой.

Частые вопросы

Частые вопросы о Викторе Сухорукове. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

Собрали короткие ответы на вопросы, которые чаще всего задают о Викторе Сухорукове. Здесь главное о возрасте, родном городе, роли в «Брате» и о том, где сегодня можно увидеть актёра на сцене. Виктор Сухоруков прошёл путь от ткацкой фабрики в Орехово-Зуеве до «Ники» и главных ролей в московских театрах. Его биография показывает, что большая слава может прийти и после сорока, если человек не перестаёт работать и верить в свою профессию.

Сколько лет Виктору Сухорукову? 10 ноября 2026 года Виктору Сухорукову исполняется 75 лет. Он родился 10 ноября 1951 года.

10 ноября 2026 года Виктору Сухорукову исполняется 75 лет. Он родился 10 ноября 1951 года. Где родился Виктор Сухоруков? В городе Орехово-Зуево Московской области. Сухоруков почётный гражданин родного города, там стоит его бронзовая скульптура на скамейке.

В городе Орехово-Зуево Московской области. Сухоруков почётный гражданин родного города, там стоит его бронзовая скульптура на скамейке. Кого сыграл Сухоруков в «Брате»? Виктора Багрова, старшего брата главного героя Данилы, киллера по прозвищу Татарин. Эту же роль он сыграл в «Брате-2».

Виктора Багрова, старшего брата главного героя Данилы, киллера по прозвищу Татарин. Эту же роль он сыграл в «Брате-2». Кто озвучивал Сухорукова в «Брате»? Героя Сухорукова в обоих фильмах озвучил актёр Алексей Полуян. Об этом рассказал сам Виктор Сухоруков.

Героя Сухорукова в обоих фильмах озвучил актёр Алексей Полуян. Об этом рассказал сам Виктор Сухоруков. В каком театре играет Сухоруков сейчас? С 2026 года он выходит на сцену Театра Вахтангова в спектакле «Блеск и пепел». В Театре имени Ермоловой Сухоруков играет моноспектакль «Счастливые дни».

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Авторы Сергей Трофимов