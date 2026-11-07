Олегу Меньшикову 66: лучшие роли от «Покровских ворот» до «Вашей чести»
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От Костика из «Покровских ворот» до судьи в «Вашей чести»: 8 ноября Олегу Меньшикову исполняется 66 лет. Life.ru вспоминает лучшие роли актёра, факты со съёмок, его биографию, жену Анастасию Чернову и рассказывает, чем он занят сейчас.
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Золотой теленок», режиссёр Ульяна Шилкина, сценаристы Илья Авраменко, Илья Ильф, Евгений Петров, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
8 ноября Олег Меньшиков отмечает день рождения. Зрители помнят его обаятельным Костиком из «Покровских ворот», трагическим Митей из «Утомлённых солнцем», суровым тренером Тарасовым и судьёй Романовым из «Вашей чести». С 2012 года он руководит Театром имени Ермоловой и остаётся одним из самых закрытых артистов страны. Мы собрали главное о его биографии, лучших ролях в кино и сериалах, театре, семье и о том, чем Олег Меньшиков занят сейчас.
Коротко об актёре:
- Дата и место рождения: 8 ноября 1960 года, Серпухов Московской области
- Образование: Высшее театральное училище имени Щепкина, выпуск 1981 года
- Театр: художественный руководитель Театра имени Ермоловой с 2012 года
- Звания: народный артист России (2003), трижды лауреат Государственной премии России
- Жена: актриса Анастасия Чернова, брак с 2005 года
Олег Меньшиков: биография
Олег Меньшиков: биография актёра. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olegmenshikov.ru
Олег Меньшиков родился в Серпухове в семье военного инженера и врача-невропатолога. В детстве он учился в музыкальной школе по классу скрипки, а в 1977 году поступил в Щепкинское училище на курс Владимира Монахова. Ещё студентом он дебютировал в кино в фильме «Жду и надеюсь», а затем снялся у Никиты Михалкова в «Родне». После выпуска работал в Малом театре и Центральном театре Советской армии, а с 1985 по 1989 год играл в Театре имени Ермоловой.
В 1990-х Олег Меньшиков стал звездой не только кино, но и театра. За роль Сергея Есенина в лондонском спектакле «Когда она танцевала» с Ванессой Редгрейв он в 1992 году получил премию Лоренса Оливье. В 1995 году актёр основал собственную антрепризу «Товарищество 814». В 2003 году ему присвоили звание народного артиста России, в 2010 году он получил орден Почёта, а весной 2026 года Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Лучшие фильмы и роли Олега Меньшикова
Лучшие фильмы и роли Олега Меньшикова. Фото © «Утомленные солнцем», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков
За сорок с лишним лет в кино Олег Меньшиков сыграл студентов и чекистов, авантюристов и сыщиков, тренеров и генералов. Он не из тех, кто снимается много: актёр тщательно выбирает сценарии и может годами не появляться на экране. Зато почти каждая его заметная роль становилась событием. Три фильма с его участием выдвигались на «Оскар», а один получил статуэтку. Мы выбрали восемь работ, без которых невозможно представить фильмографию Меньшикова.
«Покровские ворота» (1982)
Аспирант Костик Ромин, весёлый рассказчик и душа коммунальной квартиры, принёс Олегу Меньшикову всенародную любовь. Михаил Козаков перебрал на эту роль девятнадцать кандидатов, а драматург Леонид Зорин, писавший Костика с себя, имел решающий голос в выборе актёра. Когда на пробы пришёл студент Щепкинского училища, сомнения отпали. Подробнее о том, как появился фильм «Покровские ворота» и кто придумал его незабываемых героев, мы рассказывали отдельно.
«Утомлённые солнцем» (1994)
В драме Никиты Михалкова Олег Меньшиков сыграл Митю Арсентьева, сотрудника НКВД, которому поручено арестовать старого друга, комдива Котова. Роль писали специально под него, но сначала актёр отказался: он был занят на съёмках у румынского режиссёра. Михалков перенёс съёмки, и Меньшиков согласился. Картина получила Гран-при жюри Каннского фестиваля и «Оскар» за лучший иностранный фильм, а актёр получил свою первую Государственную премию.
«Кавказский пленник» (1996)
В фильме Сергея Бодрова-старшего по мотивам Льва Толстого Олег Меньшиков сыграл прапорщика Сашу, который вместе с юным солдатом Ваней попадает в плен в горном ауле. Картину снимали в Дагестане, и актёр вспоминал те съёмки с теплом: он жил в одном доме с Сергеем Бодровым-младшим и оператором Павлом Лебешевым. На «Кинотавре» приз за лучшую мужскую роль партнёры разделили, а Меньшиков получил ещё и премию «Ника».
«Сибирский цирюльник» (1998)
Юнкера Андрея Толстого, влюблённого в американку Джейн в исполнении Джулии Ормонд, Олег Меньшиков сыграл в 37 лет. Совсем юного героя взрослому артисту доверили не случайно: Никита Михалков признавался, что его убедило горячее желание Меньшикова получить эту роль. В фильме актёр сыграл и сына своего героя, кадета Маккрекена. За эту работу Олег Меньшиков получил свою третью Государственную премию России.
«Восток — Запад» (1999)
Французский режиссёр Режис Варнье пригласил Олега Меньшикова на роль врача Алексея Головина, который после войны возвращается из эмиграции в СССР с женой-француженкой и сыном. Его партнёршами стали Сандрин Боннер и Катрин Денёв. Актёр играл, не зная французского языка, и признавался, что на съёмках почти не спал, потому что ночами заучивал текст. Картина получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.
«Статский советник» (2005)
В экранизации романа Бориса Акунина Олег Меньшиков сыграл Эраста Фандорина, чиновника для особых поручений при московском генерал-губернаторе. Его герой расследует громкое политическое убийство и сталкивается с интригами в высших кругах. Режиссёр Филипп Янковский потом отмечал, как тонко актёр выстроил образ и какой техникой он владеет. Фильм номинировали на «Золотого орла» как лучший игровой фильм года.
«Легенда №17» (2013)
Спортивная драма Николая Лебедева о Валерии Харламове подарила Олегу Меньшикову одну из любимых ролей. Сначала актёру предлагали другого персонажа, и его долго уговаривали. Прочитав сценарий, он сказал продюсеру Леониду Верещагину, что согласен только на тренера Анатолия Тарасова, и получил эту роль. Игру Меньшикова высоко оценила дочь легендарного тренера Татьяна Тарасова, а сам фильм собрал полные залы и заметно оживил интерес к истории советского хоккея.
«Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2020)
У Фёдора Бондарчука Олег Меньшиков сыграл полковника Валентина Лебедева, отца главной героини. По сюжету инопланетный корабль падает в московском Чертаново. С режиссёром актёр знаком почти всю жизнь и согласился на роль, чтобы попробовать новый для себя формат большого фантастического кино. В продолжении его персонаж получил больше экранного времени, и, по словам актёра, Бондарчук сделал полковника заметно человечнее.
Сериалы с Олегом Меньшиковым
Сериалы с Олегом Меньшиковым. Фото © «Золотой теленок», режиссёр Ульяна Шилкина, сценаристы Илья Авраменко, Илья Ильф, Евгений Петров
Первые телеработы Олега Меньшикова пришлись на 1980-е: барон де Сигоньяк в «Капитане Фракассе» и Дмитрий Виноградов в многосерийном «Михайло Ломоносове». В 2006 году на экраны вышли сразу два громких сериала с ним. В «Докторе Живаго» по роману Пастернака он сыграл Юрия Живаго, а в «Золотом телёнке» Остапа Бендера. Эту роль критики сравнивали с работами Сергея Юрского, Арчила Гомиашвили и Андрея Миронова, и сравнение часто выходило не в пользу новой версии.
В «Гоголе» Олег Меньшиков сыграл следователя Якова Гуро и, по наблюдениям критиков, старался не затмевать молодого Александра Петрова в главной роли. В 2020 году он снялся в сериале Фёдора Бондарчука «Псих». Главной телеработой последних лет стала «Ваша честь»: судья Михаил Романов один воспитывает сына и после его преступления оказывается перед мучительным нравственным выбором. В 2024 году на PREMIER вышла криминальная драма «Прелесть», где его партнёром стал Филипп Янковский.
Меньшиков в театре: «Горе от ума» и Театр Ермоловой
Олег Меньшиков в театре имени Ермоловой. Фото © «Горе от ума», режиссёры Олег Меньшиков, Петр Шепотинник
В 1998 году Олег Меньшиков поставил «Горе от ума» и сам сыграл Чацкого. Спектакль его «Товарищества 814» стал главной премьерой сезона. В 2008 году актёр вышел на сцену с моноспектаклем «1900» по одноимённому монологу Алессандро Барикко о пианисте, который всю жизнь провёл на океанском лайнере и так и не сошёл на берег. Эта работа показала Меньшикова-рассказчика, способного держать зал в одиночку.
В 2012 году Олег Меньшиков возглавил Театр имени Ермоловой, где когда-то играл в молодости. Он ставит спектакли и сам выходит на сцену. Особое место в афише занимает постановка «Из пустоты... (Восемь поэтов)», где актёр читает стихи и прозу эмигрантов первой волны: Цветаевой, Бунина, Набокова, Ходасевича. В 2021 году после конфликта вокруг увольнений в труппе он оставил пост директора, но сохранил должность художественного руководителя. С 2018 года Меньшиков ведёт мастерскую в ГИТИСе.
Личная жизнь: жена Анастасия Чернова
Олег Меньшиков и жена Анастасия Чернова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Олег Меньшиков женат на актрисе Анастасии Черновой с 2005 года. Познакомились они на концерте Михаила Жванецкого: Настя пришла туда с букетом белых роз. Предложение актёр сделал по телефону, когда поздравлял её с днём рождения. Детей у пары нет. Известно, что Меньшиков любит собак: когда-то он купил на Птичьем рынке йоркширского терьера и сначала назвал его Шашлыком, а потом жена уговорила переименовать питомца в Нафаню.
Чем Олег Меньшиков занят сейчас
Олег Меньшиков сегодня: театр и новые роли. Фото © РИА Новости / Владимир Федоренко
В 2026 году Олег Меньшиков по-прежнему руководит Театром имени Ермоловой. В одном из интервью он признался, что первые годы на этой должности дались ему очень тяжело, и он даже писал заявление об уходе. После «Прелести» новых премьер с ним не было, но он сыграл одну из главных ролей в фильме Влада Фурмана «Мальчики с Колымы» вместе с Алексеем Серебряковым. В апреле 2026 года он получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Олег Меньшиков стал заметнее в публичном поле: он завёл собственный канал и не стесняется резких оценок. Весной 2026 года артист назвал большинство фильмов-лауреатов «Оскара» проходными, выделив лишь норвежскую драму «Сентиментальная ценность». В мае он жёстко раскритиковал новый «Гамлет» МХТ с Юрой Борисовым, назвав спектакль театральной катастрофой. Такие высказывания вызывают споры, но интерес к каждому его слову только растёт.
Фильмы Олега Меньшикова: список
Фильмография Олега Меньшикова. Фото © «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин
По данным открытых источников, на счету Олега Меньшикова около семидесяти работ в кино и на телевидении, включая озвучивание и эпизоды. Ниже собраны основные игровые фильмы и сериалы с его участием по годам. В перечень вошли полнометражные картины, телефильмы и сериалы, где у актёра были заметные роли. Эпизоды, озвучивание и документальные проекты мы не включали, чтобы список оставался удобным для чтения и поиска.
- «Жду и надеюсь» (1980), Шурка Домок
- «Родня» (1981), Кирилл
- «Покровские ворота» (1982), Костик Ромин
- «Полёты во сне и наяву» (1982), друг Алисы
- «Поцелуй» (1983), Мерзляков
- «Полоса препятствий» (1984), Владимир Межиров
- «Капитан Фракасс» (1984), барон де Сигоньяк
- «Володя большой, Володя маленький» (1985), Владимир Салимович
- «Мой любимый клоун» (1986), Сергей Синицын
- «Михайло Ломоносов» (1986), Дмитрий Виноградов
- «По главной улице с оркестром» (1986), Корольков
- «Моонзунд» (1987), Сергей Артеньев
- «Брызги шампанского» (1988), Сергей
- «Жизнь по лимиту» (1989), Миша
- «Лестница» (1989), Владимир Пирошников
- «Яма» (1990), Василий Лихонин
- «Дюба-дюба» (1992), Андрей Плетнёв
- «Утомлённые солнцем» (1994), Митя Арсентьев
- «Кавказский пленник» (1996), прапорщик Саша
- «Сибирский цирюльник» (1998), Андрей Толстой
- «Мама» (1999), Лёнчик
- «Восток — Запад» (1999), Алексей Головин
- «Статский советник» (2005), Эраст Фандорин
- «Доктор Живаго» (2006), Юрий Живаго
- «Золотой телёнок» (2006), Остап Бендер
- «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» (2010), Митя Арсентьев
- «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» (2011), Митя Арсентьев
- «Легенда №17» (2013), Анатолий Тарасов
- «Притяжение» (2017), полковник Валентин Лебедев
- «Гоголь. Начало» (2017), Яков Гуро
- «Гоголь. Вий» (2018), Яков Гуро
- «Гоголь. Страшная месть» (2018), Яков Гуро
- «Вторжение» (2020), Валентин Лебедев
- «Псих» (2020), Игорь
- «Ваша честь» (2021), судья Михаил Романов
- «Прелесть» (2024)
Частые вопросы (FAQ)
Частые вопросы об Олеге Меньшикове. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Олег Меньшиков редко даёт интервью и почти не пускает журналистов в личную жизнь, поэтому вокруг его жизни всегда много вопросов. Мы собрали ответы на те, которые зрители задают чаще всего: о возрасте актёра, его семье, театре и сериалах. Здесь только проверенные факты из официальных биографий, без слухов и домыслов. Если хочется узнать о ролях подробнее, вернитесь к разделам о кино, сериалах и театре выше.
- Сколько лет Олегу Меньшикову? Исполнилось 66 лет. Он родился 8 ноября 1960 года в Серпухове.
- Кто жена Олега Меньшикова? С 2005 года он женат на актрисе Анастасии Черновой.
- Есть ли у Олега Меньшикова дети? Детей у Олега Меньшикова и Анастасии Черновой нет.
- Каким театром руководит Олег Меньшиков? С 2012 года он художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой.
- В каких сериалах снимался Олег Меньшиков? Среди самых известных: «Михайло Ломоносов», «Доктор Живаго», «Золотой телёнок», «Ваша честь», «Псих» и «Прелесть».
От романтичного Костика до сурового судьи Олег Меньшиков прошёл путь, которому позавидует любой артист. Он умеет быть одновременно звездой и затворником, любимцем публики и человеком без страха перед резкими словами. Каждое его появление на экране превращается в событие, а спектакли с его участием собирают полные залы. Впереди новые роли и премьеры, а пока самое время проверить свою память: если вы настоящий фанат Олега Меньшикова, то без ошибок наберёте 7/7 баллов.
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