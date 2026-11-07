Олегу Меньшикову 66: лучшие роли от «Покровских ворот» до «Вашей чести» Оглавление Олег Меньшиков: биография Лучшие фильмы и роли Олега Меньшикова «Покровские ворота» (1982) «Утомлённые солнцем» (1994) «Кавказский пленник» (1996) «Сибирский цирюльник» (1998) «Восток — Запад» (1999) «Статский советник» (2005) «Легенда №17» (2013) «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2020) Сериалы с Олегом Меньшиковым Меньшиков в театре: «Горе от ума» и Театр Ермоловой Личная жизнь: жена Анастасия Чернова Чем Олег Меньшиков занят сейчас Фильмы Олега Меньшикова: список Частые вопросы (FAQ) От Костика из «Покровских ворот» до судьи в «Вашей чести»: 8 ноября Олегу Меньшикову исполняется 66 лет. Life.ru вспоминает лучшие роли актёра, факты со съёмок, его биографию, жену Анастасию Чернову и рассказывает, чем он занят сейчас. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Золотой теленок», режиссёр Ульяна Шилкина, сценаристы Илья Авраменко, Илья Ильф, Евгений Петров, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

8 ноября Олег Меньшиков отмечает день рождения. Зрители помнят его обаятельным Костиком из «Покровских ворот», трагическим Митей из «Утомлённых солнцем», суровым тренером Тарасовым и судьёй Романовым из «Вашей чести». С 2012 года он руководит Театром имени Ермоловой и остаётся одним из самых закрытых артистов страны. Мы собрали главное о его биографии, лучших ролях в кино и сериалах, театре, семье и о том, чем Олег Меньшиков занят сейчас.

Коротко об актёре: Дата и место рождения: 8 ноября 1960 года, Серпухов Московской области

Образование: Высшее театральное училище имени Щепкина, выпуск 1981 года

Театр: художественный руководитель Театра имени Ермоловой с 2012 года

Звания: народный артист России (2003), трижды лауреат Государственной премии России

Жена: актриса Анастасия Чернова, брак с 2005 года

Олег Меньшиков: биография

Олег Меньшиков: биография актёра. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olegmenshikov.ru

Олег Меньшиков родился в Серпухове в семье военного инженера и врача-невропатолога. В детстве он учился в музыкальной школе по классу скрипки, а в 1977 году поступил в Щепкинское училище на курс Владимира Монахова. Ещё студентом он дебютировал в кино в фильме «Жду и надеюсь», а затем снялся у Никиты Михалкова в «Родне». После выпуска работал в Малом театре и Центральном театре Советской армии, а с 1985 по 1989 год играл в Театре имени Ермоловой.

В 1990-х Олег Меньшиков стал звездой не только кино, но и театра. За роль Сергея Есенина в лондонском спектакле «Когда она танцевала» с Ванессой Редгрейв он в 1992 году получил премию Лоренса Оливье. В 1995 году актёр основал собственную антрепризу «Товарищество 814». В 2003 году ему присвоили звание народного артиста России, в 2010 году он получил орден Почёта, а весной 2026 года Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Лучшие фильмы и роли Олега Меньшикова

Лучшие фильмы и роли Олега Меньшикова. Фото © «Утомленные солнцем», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков

За сорок с лишним лет в кино Олег Меньшиков сыграл студентов и чекистов, авантюристов и сыщиков, тренеров и генералов. Он не из тех, кто снимается много: актёр тщательно выбирает сценарии и может годами не появляться на экране. Зато почти каждая его заметная роль становилась событием. Три фильма с его участием выдвигались на «Оскар», а один получил статуэтку. Мы выбрали восемь работ, без которых невозможно представить фильмографию Меньшикова.

«Покровские ворота» (1982)

Аспирант Костик Ромин, весёлый рассказчик и душа коммунальной квартиры, принёс Олегу Меньшикову всенародную любовь. Михаил Козаков перебрал на эту роль девятнадцать кандидатов, а драматург Леонид Зорин, писавший Костика с себя, имел решающий голос в выборе актёра. Когда на пробы пришёл студент Щепкинского училища, сомнения отпали. Подробнее о том, как появился фильм «Покровские ворота» и кто придумал его незабываемых героев, мы рассказывали отдельно.

«Утомлённые солнцем» (1994)

В драме Никиты Михалкова Олег Меньшиков сыграл Митю Арсентьева, сотрудника НКВД, которому поручено арестовать старого друга, комдива Котова. Роль писали специально под него, но сначала актёр отказался: он был занят на съёмках у румынского режиссёра. Михалков перенёс съёмки, и Меньшиков согласился. Картина получила Гран-при жюри Каннского фестиваля и «Оскар» за лучший иностранный фильм, а актёр получил свою первую Государственную премию.

«Кавказский пленник» (1996)

В фильме Сергея Бодрова-старшего по мотивам Льва Толстого Олег Меньшиков сыграл прапорщика Сашу, который вместе с юным солдатом Ваней попадает в плен в горном ауле. Картину снимали в Дагестане, и актёр вспоминал те съёмки с теплом: он жил в одном доме с Сергеем Бодровым-младшим и оператором Павлом Лебешевым. На «Кинотавре» приз за лучшую мужскую роль партнёры разделили, а Меньшиков получил ещё и премию «Ника».

«Сибирский цирюльник» (1998)

Юнкера Андрея Толстого, влюблённого в американку Джейн в исполнении Джулии Ормонд, Олег Меньшиков сыграл в 37 лет. Совсем юного героя взрослому артисту доверили не случайно: Никита Михалков признавался, что его убедило горячее желание Меньшикова получить эту роль. В фильме актёр сыграл и сына своего героя, кадета Маккрекена. За эту работу Олег Меньшиков получил свою третью Государственную премию России.

«Восток — Запад» (1999)

Французский режиссёр Режис Варнье пригласил Олега Меньшикова на роль врача Алексея Головина, который после войны возвращается из эмиграции в СССР с женой-француженкой и сыном. Его партнёршами стали Сандрин Боннер и Катрин Денёв. Актёр играл, не зная французского языка, и признавался, что на съёмках почти не спал, потому что ночами заучивал текст. Картина получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

«Статский советник» (2005)

В экранизации романа Бориса Акунина Олег Меньшиков сыграл Эраста Фандорина, чиновника для особых поручений при московском генерал-губернаторе. Его герой расследует громкое политическое убийство и сталкивается с интригами в высших кругах. Режиссёр Филипп Янковский потом отмечал, как тонко актёр выстроил образ и какой техникой он владеет. Фильм номинировали на «Золотого орла» как лучший игровой фильм года.

«Легенда №17» (2013)

Спортивная драма Николая Лебедева о Валерии Харламове подарила Олегу Меньшикову одну из любимых ролей. Сначала актёру предлагали другого персонажа, и его долго уговаривали. Прочитав сценарий, он сказал продюсеру Леониду Верещагину, что согласен только на тренера Анатолия Тарасова, и получил эту роль. Игру Меньшикова высоко оценила дочь легендарного тренера Татьяна Тарасова, а сам фильм собрал полные залы и заметно оживил интерес к истории советского хоккея.

«Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2020)

У Фёдора Бондарчука Олег Меньшиков сыграл полковника Валентина Лебедева, отца главной героини. По сюжету инопланетный корабль падает в московском Чертаново. С режиссёром актёр знаком почти всю жизнь и согласился на роль, чтобы попробовать новый для себя формат большого фантастического кино. В продолжении его персонаж получил больше экранного времени, и, по словам актёра, Бондарчук сделал полковника заметно человечнее.

Сериалы с Олегом Меньшиковым

Сериалы с Олегом Меньшиковым. Фото © «Золотой теленок», режиссёр Ульяна Шилкина, сценаристы Илья Авраменко, Илья Ильф, Евгений Петров

Первые телеработы Олега Меньшикова пришлись на 1980-е: барон де Сигоньяк в «Капитане Фракассе» и Дмитрий Виноградов в многосерийном «Михайло Ломоносове». В 2006 году на экраны вышли сразу два громких сериала с ним. В «Докторе Живаго» по роману Пастернака он сыграл Юрия Живаго, а в «Золотом телёнке» Остапа Бендера. Эту роль критики сравнивали с работами Сергея Юрского, Арчила Гомиашвили и Андрея Миронова, и сравнение часто выходило не в пользу новой версии.

В «Гоголе» Олег Меньшиков сыграл следователя Якова Гуро и, по наблюдениям критиков, старался не затмевать молодого Александра Петрова в главной роли. В 2020 году он снялся в сериале Фёдора Бондарчука «Псих». Главной телеработой последних лет стала «Ваша честь»: судья Михаил Романов один воспитывает сына и после его преступления оказывается перед мучительным нравственным выбором. В 2024 году на PREMIER вышла криминальная драма «Прелесть», где его партнёром стал Филипп Янковский.

Меньшиков в театре: «Горе от ума» и Театр Ермоловой

Олег Меньшиков в театре имени Ермоловой. Фото © «Горе от ума», режиссёры Олег Меньшиков, Петр Шепотинник

В 1998 году Олег Меньшиков поставил «Горе от ума» и сам сыграл Чацкого. Спектакль его «Товарищества 814» стал главной премьерой сезона. В 2008 году актёр вышел на сцену с моноспектаклем «1900» по одноимённому монологу Алессандро Барикко о пианисте, который всю жизнь провёл на океанском лайнере и так и не сошёл на берег. Эта работа показала Меньшикова-рассказчика, способного держать зал в одиночку.

В 2012 году Олег Меньшиков возглавил Театр имени Ермоловой, где когда-то играл в молодости. Он ставит спектакли и сам выходит на сцену. Особое место в афише занимает постановка «Из пустоты... (Восемь поэтов)», где актёр читает стихи и прозу эмигрантов первой волны: Цветаевой, Бунина, Набокова, Ходасевича. В 2021 году после конфликта вокруг увольнений в труппе он оставил пост директора, но сохранил должность художественного руководителя. С 2018 года Меньшиков ведёт мастерскую в ГИТИСе.

Личная жизнь: жена Анастасия Чернова

Олег Меньшиков и жена Анастасия Чернова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Олег Меньшиков женат на актрисе Анастасии Черновой с 2005 года. Познакомились они на концерте Михаила Жванецкого: Настя пришла туда с букетом белых роз. Предложение актёр сделал по телефону, когда поздравлял её с днём рождения. Детей у пары нет. Известно, что Меньшиков любит собак: когда-то он купил на Птичьем рынке йоркширского терьера и сначала назвал его Шашлыком, а потом жена уговорила переименовать питомца в Нафаню.

Чем Олег Меньшиков занят сейчас

Олег Меньшиков сегодня: театр и новые роли. Фото © РИА Новости / Владимир Федоренко

В 2026 году Олег Меньшиков по-прежнему руководит Театром имени Ермоловой. В одном из интервью он признался, что первые годы на этой должности дались ему очень тяжело, и он даже писал заявление об уходе. После «Прелести» новых премьер с ним не было, но он сыграл одну из главных ролей в фильме Влада Фурмана «Мальчики с Колымы» вместе с Алексеем Серебряковым. В апреле 2026 года он получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Олег Меньшиков стал заметнее в публичном поле: он завёл собственный канал и не стесняется резких оценок. Весной 2026 года артист назвал большинство фильмов-лауреатов «Оскара» проходными, выделив лишь норвежскую драму «Сентиментальная ценность». В мае он жёстко раскритиковал новый «Гамлет» МХТ с Юрой Борисовым, назвав спектакль театральной катастрофой. Такие высказывания вызывают споры, но интерес к каждому его слову только растёт.

Фильмы Олега Меньшикова: список

Фильмография Олега Меньшикова. Фото © «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин

По данным открытых источников, на счету Олега Меньшикова около семидесяти работ в кино и на телевидении, включая озвучивание и эпизоды. Ниже собраны основные игровые фильмы и сериалы с его участием по годам. В перечень вошли полнометражные картины, телефильмы и сериалы, где у актёра были заметные роли. Эпизоды, озвучивание и документальные проекты мы не включали, чтобы список оставался удобным для чтения и поиска.

«Жду и надеюсь» (1980), Шурка Домок

«Родня» (1981), Кирилл

«Покровские ворота» (1982), Костик Ромин

«Полёты во сне и наяву» (1982), друг Алисы

«Поцелуй» (1983), Мерзляков

«Полоса препятствий» (1984), Владимир Межиров

«Капитан Фракасс» (1984), барон де Сигоньяк

«Володя большой, Володя маленький» (1985), Владимир Салимович

«Мой любимый клоун» (1986), Сергей Синицын

«Михайло Ломоносов» (1986), Дмитрий Виноградов

«По главной улице с оркестром» (1986), Корольков

«Моонзунд» (1987), Сергей Артеньев

«Брызги шампанского» (1988), Сергей

«Жизнь по лимиту» (1989), Миша

«Лестница» (1989), Владимир Пирошников

«Яма» (1990), Василий Лихонин

«Дюба-дюба» (1992), Андрей Плетнёв

«Утомлённые солнцем» (1994), Митя Арсентьев

«Кавказский пленник» (1996), прапорщик Саша

«Сибирский цирюльник» (1998), Андрей Толстой

«Мама» (1999), Лёнчик

«Восток — Запад» (1999), Алексей Головин

«Статский советник» (2005), Эраст Фандорин

«Доктор Живаго» (2006), Юрий Живаго

«Золотой телёнок» (2006), Остап Бендер

«Утомлённые солнцем 2: Предстояние» (2010), Митя Арсентьев

«Утомлённые солнцем 2: Цитадель» (2011), Митя Арсентьев

«Легенда №17» (2013), Анатолий Тарасов

«Притяжение» (2017), полковник Валентин Лебедев

«Гоголь. Начало» (2017), Яков Гуро

«Гоголь. Вий» (2018), Яков Гуро

«Гоголь. Страшная месть» (2018), Яков Гуро

«Вторжение» (2020), Валентин Лебедев

«Псих» (2020), Игорь

«Ваша честь» (2021), судья Михаил Романов

«Прелесть» (2024)

Частые вопросы (FAQ)

Частые вопросы об Олеге Меньшикове. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Олег Меньшиков редко даёт интервью и почти не пускает журналистов в личную жизнь, поэтому вокруг его жизни всегда много вопросов. Мы собрали ответы на те, которые зрители задают чаще всего: о возрасте актёра, его семье, театре и сериалах. Здесь только проверенные факты из официальных биографий, без слухов и домыслов. Если хочется узнать о ролях подробнее, вернитесь к разделам о кино, сериалах и театре выше.

Сколько лет Олегу Меньшикову? Исполнилось 66 лет. Он родился 8 ноября 1960 года в Серпухове.

Исполнилось 66 лет. Он родился 8 ноября 1960 года в Серпухове. Кто жена Олега Меньшикова? С 2005 года он женат на актрисе Анастасии Черновой.

С 2005 года он женат на актрисе Анастасии Черновой. Есть ли у Олега Меньшикова дети? Детей у Олега Меньшикова и Анастасии Черновой нет.

Детей у Олега Меньшикова и Анастасии Черновой нет. Каким театром руководит Олег Меньшиков? С 2012 года он художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой.

С 2012 года он художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой. В каких сериалах снимался Олег Меньшиков? Среди самых известных: «Михайло Ломоносов», «Доктор Живаго», «Золотой телёнок», «Ваша честь», «Псих» и «Прелесть».

От романтичного Костика до сурового судьи Олег Меньшиков прошёл путь, которому позавидует любой артист. Он умеет быть одновременно звездой и затворником, любимцем публики и человеком без страха перед резкими словами. Каждое его появление на экране превращается в событие, а спектакли с его участием собирают полные залы. Впереди новые роли и премьеры, а пока самое время проверить свою память: если вы настоящий фанат Олега Меньшикова, то без ошибок наберёте 7/7 баллов.

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Авторы Сергей Трофимов