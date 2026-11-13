В пятницу, 13 ноября, у «Ужаса Амитивилля» есть повод оказаться первым в списке на вечер. Именно 13 ноября 1974 года произошло преступление, с которого начинается фильм. А у нас ещё и самый мистический день в году. Life.ru рассказывает, как материалы уголовного дела, заметка на первой полосе газеты и детское воспоминание режиссёра превратились в сюжеты знаменитых хорроров.

Что случилось в доме из «Ужаса Амитивилля»

«Ужас Амитивилля» и реальные события: что случилось в доме и почему семья Латц уехала через 28 дней? Фото © «Ужас Амитивилля», режиссёр Стюарт Розенберг, сценаристы Сэндор Стерн, Джей Энсон, Джордж Лутс

В ночь 13 ноября 1974 года 23-летний Рональд Дефео-младший застрелил родителей, двух братьев и двух сестёр. Сначала он пытался убедить полицию, что его семью убили люди, связанные с мафией, но уже на следующий день сознался в содеянном. Суд признал его виновным по всем шести эпизодам. В декабре 1975-го в тот же дом въехали Джордж и Кэти Латц с тремя детьми. Через 28 дней семья съехала.

Латцы утверждали, что в доме сами собой разбивались стёкла, а по стенам текла зелёная слизь. Они записали свои рассказы на плёнку, и писатель Джей Энсон выпустил по ним книгу. В экранизации 1979 года даже появились титры, отсчитывающие дни, которые семья провела в доме. Похожая слава досталась и Кольской сверхглубокой скважине. Вокруг неё выросла легенда о том, что советские учёные открыли «врата в ад».

Откуда взялась идея «Кошмара на улице Вязов»

«Кошмар на улице Вязов» и Фредди Крюгер: как история о смерти во сне подсказала Уэсу Крэйвену сюжет? Фото © «Кошмар на улице Вязов», режиссёр Уэс Крэйвен, сценарист Уэс Крэйвен

В конце 1970-х и начале 1980-х американские газеты писали о беженцах из Юго-Восточной Азии, которые внезапно умирали во сне. Уэсу Крэйвену запомнился рассказ о молодом человеке, который был уверен, что умрёт, если снова заснёт. Он старался бодрствовать, сколько мог. Когда юноша наконец уснул, родители услышали крик. По воспоминаниям режиссёра, к тому моменту, когда они прибежали к сыну, он уже был мёртв.

Уэс Крэйвен взял для фильма самое страшное в этой истории — необходимость делать то, чего боишься больше всего. В «Кошмаре на улице Вязов» подростки пытаются не заснуть, потому что во сне их ждёт Фредди Крюгер. Даже если герои понимают, где их подстерегает опасность, бодрствовать вечно они всё равно не могут. Зачем мы добровольно возвращаемся за этим ощущением и как его вызывал ещё Эдгар По, Life.ru разобрал в материале о том, почему мы любим ужасы.

Как один преступник вдохновил авторов «Психо» и «Техасской резни бензопилой»

Эд Гейн, «Психо» и «Техасская резня бензопилой»: как дело из Висконсина вдохновило два фильма ужасов? Фото © «Психо», режиссёр Альфред Хичкок, сценаристы Джозеф Стефано, Роберт Блох, © «Техасская резня бензопилой», режиссёр Тоуб Хупер , сценаристы Тоуб Хупер, Ким Хенкел

В ноябре 1957 года в Висконсине пропала владелица хозяйственного магазина Бернис Уорден. Полиция нашла её тело на ферме Эда Гейна, а в его доме обнаружила, среди прочего, маски из человеческой кожи. Роберт Блох, будущий автор «Психо», тогда жил неподалёку. Его поразило, что человек способен годами жить в маленьком сообществе, где все друг друга знают, и оставаться вне подозрений. Из этой мысли вырос Норман Бейтс, хозяин придорожного мотеля в романе, который в 1960 году экранизировал Альфред Хичкок.

В «Техасской резне бензопилой» 1974 года связь с делом Гейна заметнее по одной детали — Кожаное Лицо носит маску, соответственно, из человеческой кожи. А идею дать ему бензопилу режиссёр Тоуб Хупер, по собственным словам, придумал в переполненном магазине, когда увидел стойку с инструментами и представил, как быстро могла бы расступиться толпа. В других громких делах были и те, кому удалось спастись. Life.ru собрал семь историй женщин, переживших встречи с серийными убийцами.

Почему дело из ФРГ стало основой «Шести демонов Эмили Роуз»

«Шесть демонов Эмили Роуз» и Аннелиза Михель: какое судебное дело в Германии легло в основу хоррора? Фото © «Шесть демонов Эмили Роуз», режиссёр Скотт Дерриксон, сценаристы Пол Харрис Бордман, Скотт Дерриксон

Аннелизе Михель было 23 года, когда она умерла летом 1976-го. Девушку несколько лет лечили от эпилепсии. Когда ей стало хуже, семья обратилась к церкви. Два католических священника провели над Аннелизой 67 обрядов экзорцизма. Вскрытие показало, что бедняжка умерла от истощения и обезвоживания. Через два года суд признал обоих священников и родителей девушки виновными в причинении смерти по неосторожности. Каждый получил по шесть месяцев условно.

В фильме 2005 года Аннелиза стала американкой Эмили Роуз, а история начинается уже после её смерти. Главный вопрос фильма звучит в зале суда. Мог ли священник, убеждённый, что помогает девушке, сделать что-то, чтобы её спасти? Зритель узнаёт, что произошло с Эмили, по мере того как свои версии случившегося излагают свидетели и стороны процесса. Свой путь на экран проделало и расследование XIX века. Тогда журналистка добровольно отправилась в психиатрическую больницу, чтобы увидеть, как обращаются с пациентками. Её опыт позже вдохновил создателей сериала.

Как газетная заметка превратилась в «Изгоняющего дьявола»

«Изгоняющий дьявола» и обряд экзорцизма: какая публикация вдохновила писателя Уильяма Питера Блэтти? Фото © «Изгоняющий дьявола», режиссёр Уильям Фридкин, сценарист Уильям Питер Блэтти

В августе 1949 года The Washington Post вынесла на первую полосу историю об американском подростке, над которым католические священники провели серию обрядов экзорцизма. В газетном пересказе фигурировали странные звуки и кровать, которая будто бы сама двигалась по комнате. Одним из читателей заметки оказался студент Джорджтаунского университета Уильям Питер Блэтти. Он связался с иезуитом Уильямом Боудерном, участвовавшим в обрядах.

Блэтти использовал газетную историю как отправную точку для романа 1971 года. Героиней стала 12-летняя Риган, а действие развернулось в Джорджтауне. В фильме Уильяма Фридкина 1973 года кровать девочки уже взлетала над полом. За сценарий экранизации Блэтти получил «Оскар». Похожая история произошла и в Австралии, когда два слова на клочке бумаги дали имя делу «Тамам Шуд» о загадочной смерти мужчины на пляже.

Как в фильм «Человек-мотылёк» попала реальная катастрофа

«Человек-мотылёк» и Серебряный мост: как местная легенда и реальная катастрофа стали сюжетом фильма? Фото © «Человек-мотылёк», режиссёр Марк Пеллингтон, сценаристы Ричард Хатем, Джон А. Кил

Ночью 15 ноября 1966 года две пары ехали по дороге возле Пойнт-Плезанта в Западной Виргинии. Они рассказали, что заметили в свете фар высокую фигуру с красными глазами, которая поднялась в воздух и полетела следом за машиной. Местная газета написала о встрече, и вскоре в округе заговорили о других похожих случаях.

В декабре следующего года в вечерний час пик обрушился Серебряный мост через реку Огайо. Погибли 46 человек. Расследование установило, что разрушился элемент подвесной цепи. В местных пересказах крылатая фигура со временем стала предвестником катастрофы. Журналист Джон Кил собрал эти истории в книге, а в фильм 2002 года с Ричардом Гиром вошли и рассказы о существе, и катастрофа на мосту. Там, где остаются вопросы, годами появляются новые версии. В подборке историй массовых исчезновений Life.ru рассказывал, как это произошло с пятью самолётами, пропавшими при загадочных обстоятельствах.

Что за стук в дверь режиссёр «Незнакомцев» запомнил на всю жизнь

«Незнакомцы» и реальные события: какой случай из детства Брайана Бертино подсказал ему сюжет фильма? Фото © «Незнакомцы», режиссёр Брайан Бертино, сценарист Брайан Бертино

Брайану Бертино было восемь лет, когда однажды вечером они с 11-летней сестрой остались дома одни. На стук пошла открывать сестра. Люди за дверью спросили, с ними ли родители, и она соврала, что отец в душе. Позже дети узнали, что в тот вечер незнакомцы обходили дома в округе и проникали туда, где никто не отвечал.

В фильме 2008 года у двери загородного дома тоже стоит незнакомка, только она спрашивает, здесь ли Тамара. Бертино говорил, что на сценарий повлияла и история убийств, совершённых последователями Чарльза Мэнсона. Режиссёра пугала случайность выбора жертв. В «Незнакомцах» героиня спрашивает нападающих, почему они выбрали именно её дом. Те отвечают, что просто застали её и её спутника дома. А вы бы открыли дверь на месте героев? Проверьте, каковы ваши шансы выжить в фильме ужасов.

Как полицейский рапорт вдохновил «Уиджи: Проклятие Вероники»

«Уиджи: Проклятие Вероники» и дело Вальекаса: что полицейские записали в рапорте после визита в дом? Фото © «Уиджи: Проклятие Вероники», режиссёр Пако Пласа, сценаристы Пако Пласа, Фернандо Наварро, Корал Круз

История началась в мадридском районе Вальекас. После внезапной смерти Эстефании Гутьеррес Ласаро её близкие рассказывали о странностях в квартире. В 1992 году туда приехала полиция. Инспектор Хосе Педро Негри упомянул в рапорте пятна на стенах, захлопывавшиеся двери и распятие, у которого фигурка отделилась от креста. Документ фиксировал увиденное во время визита, а история о том, что девушка до смерти проводила с подругами спиритический сеанс, стала частью пересказов дела.

В хорроре Пако Пласы 2017 года школьница Вероника берёт доску уиджи, чтобы попробовать связаться с умершим отцом. После сеанса она начинает замечать странности дома, где ей приходится присматривать за младшими братом и сёстрами. Пласа перенёс действие в узнаваемую мадридскую многоэтажку и сделал обычные домашние заботы частью напряжения. Знака от умершего близкого мечтала увидеть и жена Гарри Гудини. Иллюзионист обещал дать о себе знать, если связь после смерти возможна. Она ждала десять лет.

Какой из этих ужастиков вы бы пересмотрели теперь, когда знаете, откуда взялся его сюжет? Фильмы о Дракуле тоже интересно сверить с первоисточником. Если вы привыкли представлять графа в плаще с высоким воротником, первая встреча с вампиром в романе Брэма Стокера вас удивит. Life.ru разобрал, каким был книжный Дракула и какие привычки вампиру придумало кино.