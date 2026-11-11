Представьте, что вы живёте в русской деревне несколько столетий назад. Вам исполнилось 20 лет, вы ещё не замужем, а соседи уже начинают подозревать, что с вами что-то не так. Родители присматривают жениха, сваты обсуждают приданое, а священник должен проверить, можно ли вообще заключать такой союз. Причём даже пожилому человеку не всегда разрешали жениться. Брачные правила менялись от века к веку, но многие из них сегодня кажутся совершенно невероятными. Life.ru рассказывает, в каком возрасте на Руси выдавали замуж, кого называли старыми девами и почему одной любви для свадьбы было недостаточно.

С какого возраста на Руси разрешали выходить замуж?

Возраст невесты на Руси: почему девушек разрешали выдавать замуж в 12 лет и когда этот возраст повысили? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня сложно представить двенадцатилетнюю девочку в свадебном платье, но несколько столетий назад подобные браки встречались. Согласно церковным правилам, закреплённым Стоглавым собором в 1551 году, минимальный возраст для невесты составлял 12 лет, а для жениха — 15 лет. Конечно, это не означало, что все девушки выходили замуж настолько рано, поскольку возраст вступления в брак зависел от происхождения, семейных обстоятельств и местных традиций.

А в 1774 году Святейший Синод поднял минимальный возраст для невест до 13 лет. Именно столько было няне Татьяны Лариной из пушкинского «Евгения Онегина», когда её выдали замуж. Для современного читателя это звучит пугающе, однако в ту эпоху раннее замужество не считалось чем-то исключительным.

С течением времени правила становились строже. В 1830 году императорский указ, данный Святейшему Синоду, запретил венчать девушек младше 16 лет и юношей младше 18 лет. При этом прежние церковные возрастные нормы продолжали иметь значение при решении вопроса о действительности брака. На Кавказе действовали особые возрастные исключения. Однако законный минимум и реальный возраст молодожёнов далеко не всегда совпадали. В крестьянской среде девушки нередко выходили замуж в 17–20 лет, когда уже могли самостоятельно вести хозяйство. Родителям требовалась не просто невеста для сына, а будущая работница, способная справляться с тяжёлым сельским трудом.

Когда девушку начинали считать старой девой и почему 20-летние невесты вызывали подозрения?

Старые девы на Руси: почему незамужних девушек после 20 лет осуждали и презрительно называли вековухами? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте, что вам только исполнилось 20 лет, а окружающие уже считают, что вы упустили лучшие годы. В некоторых российских губерниях XIX века именно так и происходило. Причём единого возраста, после которого девушку записывали в старые девы, не существовало. Как отмечал демограф Сергей Захаров, в южнорусских областях незамужнюю девушку уже к 19 годам могли считать «застаревшей». К двадцатилетним невестам относились настороженно. Если девушка несколько лет оставалась незамужней, окружающие начинали искать причину в её характере, здоровье или семейных обстоятельствах.

В центральных и верхневолжских губерниях нравы были немного мягче. Там девушек 23–25 лет называли «перестарками», а после 25 лет могли записать в «засиделки» и «вековухи». На Русском Севере и в Сибири возрастные рамки были шире, поэтому позднее замужество не всегда вызывало такое же осуждение. Интересно, что в дворянском обществе действовали другие представления. К концу XIX века дворянки нередко выходили замуж в 23–24 года, а по-настоящему старой девой девушку могли назвать только после тридцати.

Само выражение «старая дева» было далеко не единственным. Незамужних женщин называли вековухами, перестарками, однокосыми и другими прозвищами. Последнее напоминало о традиционном различии причёсок девушек и замужних женщин. Народная молва порой приписывала одиноким женщинам даже способность колдовать и насылать порчу. При этом отсутствие мужа не всегда означало, что девушку никто не хотел брать замуж. Иногда семья сама удерживала дочь дома, потому что требовались рабочие руки или некому было присматривать за младшими детьми.

Могли ли родители выдать дочь замуж без её согласия?

Свадьба без любви на Руси: могли ли родители выдать дочь замуж против её воли и как выбирали женихов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нам это кажется диким, но любовь на Руси далеко не всегда была главным основанием для брака. В традиционной семье свадьба затрагивала интересы не только жениха и невесты, но и их родителей. При выборе будущего супруга учитывали достаток семьи, репутацию, здоровье, хозяйственные навыки и возможность обеспечить совместную жизнь.

В крестьянской среде особенно ценили трудолюбивых девушек, потому что хорошая невеста должна была уметь вести хозяйство, ухаживать за скотом, готовить и выполнять тяжёлую работу. В обеспеченных семьях большое значение имело приданое, а дворянские браки нередко становились способом укрепить имущественное положение или полезные связи.

Но могли ли родители просто объявить дочери, что завтра она выходит замуж за незнакомого человека? На практике семейное давление действительно существовало. Однако церковные и государственные правила постепенно ограничивали принуждение. В Российской империи закон требовал взаимного и добровольного согласия жениха и невесты и одновременно предусматривал необходимость родительского разрешения.

Как на Руси регистрировали браки, если ЗАГСов ещё не существовало?

Регистрация брака на Руси: как проходили венчание и брачный обыск до появления привычных нам ЗАГСов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня молодожёны подают заявление в ЗАГС, выбирают дату и получают свидетельство о браке. А вот в дореволюционной России у православного населения все основные юридические формальности были связаны с церковью. Сначала будущие супруги сообщали священнику о своём намерении пожениться. Затем следовало оглашение. В церкви трижды объявляли имена жениха и невесты, чтобы прихожане могли сообщить о возможных препятствиях к свадьбе. Например, если выяснялось, что один из будущих супругов уже состоит в браке или молодые находятся в запрещённой степени родства, венчание могли не разрешить.

Кроме того, проводился так называемый брачный обыск. Несмотря на грозное название, никто не устраивал поисков по деревне. Священник проверял необходимые сведения и документы, а свидетели подтверждали, что препятствий для свадьбы нет. Результаты заносили в специальные обыскные книги. После венчания сведения о супругах записывали в метрическую книгу. В ней указывали дату заключения брака, имена, возраст, сословие и другие сведения о молодожёнах. Именно такие записи сегодня помогают историкам и потомкам восстанавливать семейные истории.

Привычная нам система гражданской регистрации появилась после революции. 18 (31) декабря 1917 года был принят декрет, согласно которому государство впредь признавало только гражданские браки. Церковное венчание сохранилось как религиозный обряд, но перестало заменять официальную регистрацию.

Правда ли, что после 80 лет жениться было запрещено?

Брак после 80 лет в Российской империи: почему пожилым людям законом запрещали жениться и выходить замуж? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для православных в Российской империи существовал не только минимальный, но и максимальный брачный возраст. Причём ограничения касались и мужчин, и женщин. В 1744 году Святейший Синод запретил вступать в брак людям старше 80 лет. Впоследствии это правило закрепили в законодательстве Российской империи. Даже если два пожилых человека хотели провести остаток жизни вместе, их желание не могло отменить установленного возрастного предела.

Более того, сложности возникали гораздо раньше. По церковным правилам человеку старше 60 лет для венчания требовалось специальное разрешение архиерея. Считалось, что брак должен быть связан в том числе с продолжением рода, поэтому к свадьбам в преклонном возрасте духовенство относилось настороженно. Подобные ограничения затрагивали и имущественные интересы.

Свадьба пожилого состоятельного человека могла вызвать подозрения у родственников, особенно если будущий супруг или супруга были значительно моложе. В таких случаях возникал вопрос, не заключается ли брак ради наследства. Сегодня столь необычного максимального возрастного ограничения в российском законодательстве нет. А вот два столетия назад даже влюблённым пенсионерам пришлось бы считаться с правилами.

Сколько раз разрешалось жениться и почему третий брак считали подозрительным?

Повторный брак на Руси: сколько раз разрешалось венчаться и почему четвёртая свадьба была под запретом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Даже смерть супруга не означала, что человек мог без ограничений создавать новую семью. Православная церковь признавала повторные браки, но относилась к ним иначе, чем к первому супружеству. Второй брак допускался, хотя к нему относились сдержаннее. Третий считался исключительным случаем и сопровождался церковными ограничениями. Четвёртый брак православное церковное право запрещало.

Причём вступить в третий брак было не так просто. Учитывались возраст, наличие детей от предыдущих союзов и другие обстоятельства. Для человека, который пережил несколько супругов, возможность снова жениться зависела не только от личного желания. Существовали и народные предубеждения, согласно которым вдовцу с детьми порой было сложнее найти новую жену. Потенциальная невеста понимала, что ей придётся заботиться не только о муже, но и о его детях от предыдущего брака. А суеверные соседи могли даже подозревать мужчину в том, что он каким-то образом виноват в смерти первой супруги.

Почему на Руси нельзя было сыграть свадьбу в любой день?

Свадебные традиции на Руси: почему жениться предпочитали осенью и зимой и когда запрещали венчаться? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Даже если жених найден, родители согласны, а церковь не обнаружила препятствий, оставалось выбрать подходящее время для свадьбы. В традиционной русской деревне свадьбы чаще всего играли осенью и зимой. Причины были вполне практическими. Осенью заканчивались основные полевые работы, появлялись запасы продовольствия, а значит, семья могла позволить себе праздничное застолье. Зимой у крестьян также было больше свободного времени.

Но далеко не каждый день подходил для венчания. Церковные правила запрещали проводить его во время больших постов и в некоторые праздничные периоды. Поэтому свадебные сезоны складывались с учётом и сельскохозяйственного календаря, и церковных предписаний. Особенно популярными были осенние свадьбы после Покрова и зимние венчания между Святками и Масленицей. Если семья хотела устроить праздник весной или летом, ей приходилось учитывать многочисленные ограничения. В результате даже дата свадьбы зависела не столько от желания молодожёнов, сколько от сложившегося уклада жизни.