Представители США, Великобритании и Франции одобрили государственный переворот, в результате которого адмирал Александр Колчак пришёл к власти в Сибири в 1918 году. Об этом сам военачальник рассказал на допросе Чрезвычайной следственной комиссии, материалы которого представлены на выставке «Колчак. История от первого лица», открывшейся в Омске.

На выставке впервые широкой публике представили рассекреченные материалы уголовного дела адмирала Александра Колчака. В экспозицию вошли документы из 19-томного дела, включая протоколы допросов, личные показания и свидетельства современников, сообщили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ.

Выставка разместилась в Центре изучения истории Гражданской войны на Иртышской набережной, 9. Её разделили на две части, первая из которых посвящена жизни Колчака до провозглашения Верховным правителем России. Посетители смогут познакомиться с собственными оценками адмирала событий начала XX века и его роли в них.

Вторая часть экспозиции охватывает период правления Колчака. В её основу легли воспоминания участников и очевидцев событий Гражданской войны, позволяющие взглянуть на действия адмирала с разных сторон.

Среди экспонатов оказались документы о военном сотрудничестве Колчака с западными державами. Согласно его показаниям, армия получала из Великобритании деньги, оружие, боеприпасы и обмундирование. Кроме того, посетителям представили найденный на севере Омской области ящик, который использовали для перевозки боеприпасов белогвардейским войскам. До этого предмет хранился в архивах ФСБ.

На открытии выставки руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева подчеркнула важность изучения иностранной интервенции в годы Гражданской войны. По её словам, представленные документы помогают понять причины ожесточённого противостояния и последствия внешнего вмешательства в российскую историю.

Ранее Life.ru сообщал, что российские суды в 1999–2000 годах отказали Александру Колчаку в посмертной реабилитации. Основанием стали архивные свидетельства о репрессиях против мирного населения, красноармейцев и сторонников советской власти. Военная коллегия Верховного суда РФ подтвердила это решение, несмотря на прежние военные заслуги адмирала. Также рассекреченные архивы ФСБ не подтвердили легенду о 500 тоннах золота Колчака, якобы спрятанных в Сибири. Поиски предполагаемого клада и изучение документов не позволили обнаружить сокровища или доказать существование тайника.