Легенда о 500 тоннах золота, якобы спрятанных в Сибири во времена Гражданской войны, не нашла подтверждения в рассекреченных архивах ФСБ. Документы также содержат свидетельства о намерении адмирала Александра Колчака поступить на службу Великобритании или США. Материалы представили на выставке «Колчак. История от первого лица» в Омске, сообщила газета «Известия».

Одно из архивных дел посвящено поискам предполагаемого клада возле железной дороги. История возникла после заявления гражданина Румынии, уверявшего, что в 1918 году участвовал в перевозке похищенных из омских банков ценностей и лично видел, как золото закапывали в землю. По его рассказу, речь могла идти о 500 тоннах драгоценного металла. Однако неоднократные поиски и проверки архивных сведений не позволили обнаружить сокровища или доказать существование тайника.

Другие документы рассказывают о судьбе части золотого запаса Российской империи. В частности, бывший офицер Сургутанов, охранявший ценности Государственного банка при Колчаке, в 1920 году передал советским властям в Иркутске 19 вагонов золота и семь вагонов серебра. После этого он продолжил работать на финансовых должностях.

Не менее примечательные сведения касаются самого адмирала. По словам первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елены Малышевой, в документах отражена готовность Колчака перейти на иностранную военную службу. Она обратила внимание на противоречие между его присягой российскому императору и последующими намерениями.

«Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом», — процитировала Малышева слова адмирала.

Национальный центр исторической памяти подтвердил, что в экспозицию вошли подлинные протоколы допросов Колчака, его рукописные показания и материалы судебного процесса. Среди экспонатов также оказался деревянный ящик для боеприпасов, найденный на севере Омской области. По данным организаторов, подобную тару использовали для доставки вооружения армии адмирала из-за границы. Выставка открылась 6 ноября и продлится до 11 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о рассекреченных документах, согласно которым российские суды в 1999–2000 годах отказали Александру Колчаку в посмертной реабилитации. Военный суд Забайкальского военного округа сослался на свидетельства репрессий против мирных жителей, красноармейцев и сторонников советской власти. В апреле 2000 года Военная коллегия Верховного суда РФ подтвердила это решение, указав, что прежние военные заслуги адмирала не отменяют его ответственности за действия в годы Гражданской войны. Сам Колчак был расстрелян в Иркутске 7 февраля 1920 года без судебного приговора.