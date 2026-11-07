Российские суды в 1999–2000 годах сочли обоснованным расстрел адмирала Александра Колчака, занимавшего пост Верховного правителя России во время Гражданской войны. Об этом свидетельствуют рассекреченные материалы его дела, впервые представленные на выставке «Колчак. История от первого лица» в Омске.

Основанием для такого решения стали сведения о массовых репрессиях против мирного населения, красноармейцев и сторонников советской власти в 1918–1920 годах. При рассмотрении вопроса о реабилитации в 1999 году Военный суд Забайкальского военного округа указал, что эти действия совершались по распоряжению Колчака или с его ведома.

В судебных материалах отмечалось, что расстрел адмирала, несмотря на его прежние заслуги перед страной, касался именно деятельности в период Гражданской войны и «в сложившейся на тот период ситуации был обоснованным».

При рассмотрении дела суд также изучил архивные свидетельства о репрессиях, взятии заложников и расправах над противниками колчаковской администрации. В документах приводились в том числе показания самого адмирала, касавшиеся расширения полномочий военных по применению репрессивных мер к гражданскому населению.

В апреле 2000 года вопрос рассмотрела Военная коллегия Верховного суда РФ. Она подтвердила отказ в реабилитации, указав, что выдающиеся заслуги Колчака перед Россией до 1917 года не могут служить достаточным основанием для отмены предыдущего решения.

Александр Колчак (1874–1920) — русский флотоводец, адмирал, полярный исследователь и один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны в России. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, командовал Черноморским флотом. В ноябре 1918 года пришёл к власти в Омске и провозгласил себя Верховным правителем России, возглавив борьбу против большевиков на востоке страны. Его войска первоначально добились успехов, однако в 1919 году потерпели ряд крупных поражений от Красной армии. В январе 1920 года Колчака передали представителям иркутского революционного правительства, а 7 февраля расстреляли без суда по постановлению Иркутского военно-революционного комитета. Фигура адмирала остаётся предметом исторических споров: одни считают его символом борьбы с большевиками, другие связывают его правление с репрессиями и жестокостью Гражданской войны.