ФСБ раскрыла, что Клементина Черчилль думала о Сталине

Центральный архив ФСБ России рассекретил записи частных разговоров Клементины Черчилль, которая весной 1945 года провела полтора месяца в СССР. Из них стало известно, как жена британского премьера оценивала Сталина и советских руководителей, сообщает ИС «Вести».

В одной из бесед Клементина вспомнила фотографирование Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в Крыму во время Ялтинской конференции. Её смутило, что советский лидер остался в фуражке, тогда как Черчилль и Рузвельт сняли головные уборы. Такой жест она расценила как невежливый.

При этом сама встреча со Сталиным произвела на Клементину, как утверждается, хорошее впечатление. 7 апреля он принял её в Москве и около 15 минут расспрашивал о здоровье британского премьера, его семьи и впечатлениях от СССР. Среди советских политиков и дипломатов, с которыми она познакомилась во время поездки, Клементина больше всего отметила Вячеслава Молотова.

Она могла стать первой леди СССР, но ездила в институт на трамвае, сохраняла девичью фамилию и спорила с человеком, которого боялась вся страна. В 125-летие Надежды Аллилуевой Life.ru рассказал, как её последняя ссора превратилась в государственную тайну.