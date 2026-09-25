Поседел за ночь, пережил клиническую смерть и получил звание от Сталина в 31 год: шокирующие факты из биографии Бондарчука Оглавление Путь в кино — от актёра к режиссёру Главные фильмы: «Война и мир», «Судьба человека» и другие Личная жизнь: Инна Макарова и Ирина Скобцева Династия Бондарчуков Смерть и память FAQ — ответы на вопросы Когда родился и умер Сергей Бондарчук? За какой фильм Сергей Бондарчук получил «Оскар»? Кто жены и дети Сергея Бондарчука? 25 сентября — день рождения Сергея Бондарчука. «Война и мир», «Судьба человека», жены и знаменитый сын Фёдор — история режиссера на Life.ru. 106 лет со дня рождения Сергея Бондарчука: «Судьба человека», «Война и мир» и творческая династия. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Путь в кино — от актёра к режиссёру

Сергей Фёдорович Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозёрка Херсонской губернии в крестьянской семье. Его дед по отцу был болгарином, а бабушка — сербкой.

Интерес к искусству появился у Бондарчука ещё в юности. Во время учебы в школе в Таганроге он посещал театральный кружок и в 1937 году впервые вышел на сцену Таганрогского драматического театра. В 1938–1941 годах учился в Ростовском театральном училище. В 1942 году отправился на фронт, демобилизовался в 1946 году. После войны продолжил образование во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, который окончил в 1948 году.

Тогда же он дебютировал в кино, сыграв в «Молодой гвардии» коммуниста Валько. Всесоюзную известность ему принесла главная роль в фильме «Тарас Шевченко». Лента так понравилась Иосифу Сталину, что 31-летний актёр был удостоен звания народного артиста СССР, минуя народного артиста РСФСР.

К режиссуре Бондарчук перешел в конце 1950-х. Его первой крупной постановкой стала «Судьба человека» — щемящая экранизация рассказа Михаила Шолохова.

Главные фильмы: «Война и мир», «Судьба человека» и другие

Важной работой стала «Судьба человека» 1959 года. Бондарчук выступил режиссером и сыграл главного героя — Андрея Соколова, прошедшего через войну, плен и личную трагедию. Картина стала одной из заметных экранизаций военной прозы Шолохова.

«Судьба человека» — режиссёрский дебют Бондарчука. Фото © Кадр из фильма «Судьба человека», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Юрий Лукин, Федор Шахмагонов, Михаил Шолохов

Главным проектом Бондарчука стала четырёхсерийная «Война и мир» по роману Льва Толстого. Сам режиссёр сыграл Пьера Безухова, Наташу Ростову — Людмила Савельева, Андрея Болконского — Вячеслав Тихонов, Анатоля Курагина — Василий Лановой. Тогдашняя супруга Сергея Ирина Скобцева стала Элен, хотя была существенно старше героини. Тем не менее, многие отметили в облике актрисы ту самую подходящую «стервозность».

Работа над «Войной и миром» стала самой масштабной в нашем кино: массовке было задействовано рекордное количество участников — около 120 тысяч человек. В батальных сценах участвовало около 15 тысяч статистов и военнослужащих, был создан специальный кавалерийский полк численностью от 900 до 1500 всадников и лошадей. Фильм занесён в Книгу рекордов Гиннесса по числу киностатистов. Во время съёмок Бондарчук пережил сердечный приступ, инфаркт, клиническую смерть и полностью поседел.

Консультантом по этикету выступала Анна Тимирёва — возлюбленная адмирала Александра Колчака. Пожилая дама, прошедшая лагеря и ссылки, тогда сотрудничала с «Мосфильмом». Её можно увидеть в кадре в эпизодической роли дамы с лорнетом на балу.

Первая серия картины была лидером проката в СССР в 1966 году, её посмотрели 58 млн зрителей. В 1969 году «Война и мир» получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, став первой советской картиной, удостоенной этой награды.

В 1975 году Бондарчук снял «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. Режиссёр также сыграл в фильме роль рядового Ивана Звягинцева. В картине снялись Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин, Георгий Бурков, Нонна Мордюкова, Николай Губенко, Иннокентий Смоктуновский.

Бондарчук в фильме «Они сражались за Родину». Фото © Кадр из фильма «Они сражались за Родину», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Михаил Шолохов

Особое место в творческой биографии Бондарчука занимает «Ватерлоо» — международная постановка 1970 года, роль Наполеона там исполнил Род Стайгер. Ещё один интернациональный проект — «Красные колокола» о Мексиканской революции 1910-1917 годов.

В начале 1990-х годов Бондарчук начал съёмки эпопеи «Тихий Дон» по роману Шолохова. Но работу с итальянцами сопровождали скандалы – снимавшая проект компания обанкротилась, плёнки с отснятым фильмом были арестованы, а сам Сергей Фёдорович через два года после окончания съёмок ушёл из жизни, так и не увидев результата. Материал впоследствии выкупили, и дело завершил Фёдор Бондарчук.

Главные роли в соответствии с требованиями продюсеров исполнили иностранные артисты: Григория сыграл британец Руперт Эверетт, Аксинью — француженка Дельфин Форест, чья бабушка была русской эмигранткой, также участвовали Наталья Андрейченко, Владимир Гостюхин, Борис Щербаков. Проект вышел на российские экраны в ноябре 2006 года и получил довольно противоречивые отзывы.

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Личная жизнь: Инна Макарова и Ирина Скобцева

Первой женой Бондарчука была Евгения Белоусова. В этом браке родился сын Алексей. Практически сразу же после рождения ребёнка пара рассталась.

Его второй супругой стала актриса Инна Макарова — звезда фильмов «Молодая гвардия», «Высота», «Девчата», поначалу из-за роли Любы Шевцовой она была даже известнее мужа. В 1950 году в семье родилась дочь Наталья, которая впоследствии также связала жизнь с кино. Она играла в таких известных картинах как «Звезда пленительного счастья», «Солярис», «В начале славных дел», «Юность Петра». Её сын от актёра Николая Бурляева Иван тоже немного снимался, но в основном занимается музыкой, дочь Мария была актрисой Театра Маяковского.

Сергей Бондарчук и его вторая жена Инна Макарова. Фото © ТАСС / Александр Коньков, Валентин Мастюков, Борис Виленкин, Георгий Тер-Ован

Третьей женой Сергея стал актриса Ирина Скобцева. Они познакомились во время работы над фильмом «Отелло» Сергея Юткевича 1955 года, где Бондарчук играл Отелло, а Скобцева — Дездемону. Сцену венчания героев, которой изначально не было в сценарии, снимали в Риге, причём, по распространённой версии, священник не знал, что это для кино — так актёры оказались «женаты». Снимались они вместе и в ленте «Иван Франко» 1956 года, где Сергей сыграл самого писателя.

При этом Бондарчук ещё состоял в браке с Макаровой и в течение четырёх лет не решался развестись. За этот роман режиссёра отчитывали на партийных собраниях, Инна догадывалась об отношениях супруга на стороне: по её словам, мать Скобцевой постоянно писала ей анонимные письма с подробностями о Сергее и Ирине. В 1957 году Макарова решительно подала на развод, по свидетельствам близких, расходясь, артисты плакали. Спустя два года, в 1959, Бондарчук и Скобцева официально поженились. В этом браке родились дочь Алёна (1962) и сын Фёдор (1967).

Польский кинорежиссер Ежи Кавалерович (слева), советский кинорежиссёр Сергей Бондарчук и киноактриса Ирина Скобцева во время встречи на кинофестивале. Фото © ТАСС / Александр Коньков, Валентин Мастюков

Династия Бондарчуков

Алёна Бондарчук тоже стала актрисой — окончила Школу-студию МХАТ, обучалась на курсе Евгения Евстигнеева. Снималась в картинах «Борис Годунов», «Тихий Дон», сериале «Бедная Настя». Вышла замуж за журналиста Виталия Крюкова и 1985 году родила сына Константина, но пара вскоре развелась. Сейчас Константин Крюков снимается в кино и сериалах («9 рота», «С Новым годом, мамы!», «Чемпионы») и занимается ювелирным бизнесом. Алёна умерла от рака в 2009 году в возрасте 47 лет.

Фёдор Бондарчук начинал карьеру с клипов для Сергея Мазаева и Натальи Ветлицкой, сейчас считается одним из наиболее известных российских режиссёров. Его самыми заметными работами стали фильмы «9 рота», «Обитаемый остров», «Обитаемый остров: Схватка», «Сталинград», «Притяжение», «Вторжение».

Сын Фёдора Бондарчука и его первой супруги Светланы Рудской, Сергей Бондарчук-младший, также выбрал профессию актёра и продюсера.

Фёдор Бондарчук. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Смерть и память

Сергей Бондарчук умер 20 октября 1994 года в Москве от инфаркта. Ему было 74 года. Похоронили народного артиста на Новодевичьем кладбище.

Его вдова Ирина Скобцева скончалась 20 октября 2020 года в возрасте 93 лет — ровно через 26 лет после ухода мужа.

Память о Сергее Бондарчуке остаётся в отечественном кино. Его фильмы регулярно реставрируют, а «Война и мир», «Судьба человека» и «Они сражались за Родину» стали образцами жанра. В 2022 году одна из улиц Москвы получила имя выдающегося режиссёра.

FAQ — ответы на вопросы

Когда родился и умер Сергей Бондарчук?

Сергей Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в херсонском селе Белозёрка. Умер 20 октября 1994 года в Москве в возрасте 74 лет.

За какой фильм Сергей Бондарчук получил «Оскар»?

«Война и мир» получила «Оскар» в 1969 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Бондарчук был режиссёром картины и сыграл Пьера Безухова.

Кто жены и дети Сергея Бондарчука?

Сергей Бондарчук был женат на Евгении Белоусовой, Инне Макаровой и Ирине Скобцевой. В первом браке родился сын Алексей, во втором — дочь Наталья, в третьем — дочь Алёна и сын Фёдор.