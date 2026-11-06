Командир объясняет тактику на картошке, спорит с комиссаром и ведёт бойцов в атаку. А потом плывёт через реку, и зрителю до последнего хочется, чтобы он добрался до берега. Таким Чапаева запомнили миллионы. 5 ноября 2026 года исполнилось 92 года со дня премьеры фильма братьев Васильевых. Life.ru рассказывает, как настоящий начдив превратился в одного из самых любимых героев советского кино и почему знакомым кадрам можно верить не во всём.

Как настоящий Чапаев попал сначала в книгу, а потом в кино?

Василий Чапаев и Дмитрий Фурманов: как настоящий командир Красной армии стал героем книги и советского фильма? Василий Чапаев и Дмитрий Фурманов. Фото © Wikipedia / Wikipedia

Василий Иванович Чапаев существовал задолго до того, как его имя начали произносить голосом Бориса Бабочкина. Он родился в 1887 году в крестьянской семье, работал плотником и столяром, воевал на фронтах Первой мировой. Во время Гражданской войны стал красным командиром, а в 1919 году возглавил 25-ю стрелковую дивизию. В сентябре того же года он погиб. Ему было всего 32 года.

Среди людей, знавших Чапаева, был Дмитрий Фурманов. Несколько месяцев он служил комиссаром его дивизии, наблюдал за командиром и вёл записи. В 1923 году вышел его роман «Чапаев». Именно тогда реальный участник Гражданской войны получил литературную биографию, которая впоследствии легла в основу фильма. Однако книга уже была художественным произведением. Фурманов мог соединять события, менять детали и выстраивать отношения героев по законам литературы. А у режиссёров появилась ещё одна задача. Им предстояло показать человека, за которым зритель захочет следить от первой сцены до последней. Как же из записей, воспоминаний и романа получился тот самый Василий Иванович, которого узнала вся страна?

Почему братья Васильевы сделали ставку на характер Чапаева?

Борис Бабочкин в роли Чапаева: как братья Васильевы выбрали актёра и создали любимый миллионами образ комдива? Георгий и Сергей Васильевы. Фото © Wikipedia / TACC

За картину взялись Георгий и Сергей Васильевы. Несмотря на общее имя в титрах, родными братьями они не были. Это был творческий союз двух однофамильцев. Исходный сценарий подготовила вдова писателя Анна Фурманова, но режиссёры существенно переработали материал и вывели на первый план самого начдива.

При этом историю не собирали по одним только страницам романа. В статье о работе над фильмом, опубликованной в 1934 году, Васильевы перечисляли свои источники. Они читали дневники Фурманова, изучали военные архивы, беседовали с бывшими чапаевцами, в том числе с Иваном Кутяковым, ездили в Уральск и Лбищенск. С этими материалами знакомили и актёров.

Борису Бабочкину поначалу предназначалась роль Петьки. Однако именно его утвердили Чапаевым. По данным «Ленфильма», портретного сходства с настоящим командиром у актёра не было. Зато на экране появился человек, который мог вспылить, обидеться, похвастаться, а через минуту расположить к себе собеседника. Он объяснял военную тактику на картошке и спорил так горячо, будто разговор происходил за соседним столом.

Именно эта близость помогает понять успех картины. Киновед Нея Зоркая, разбирая роль Бабочкина, отмечала сочетание храбрости, хитрецы, наивности и душевной незащищённости героя. За командиром, которого можно было узнать по одному жесту, зрителю было легче увидеть живого человека.

Почему настоящему комдиву автомобиль был нужнее лихого коня?

Чапаев на коне и в бурке: почему экранный образ комдива отличался от реальности и зачем был нужен автомобиль? Фото © Кадр из фильма «Чапаев», режиссёры Георгий Васильев, Сергей Васильев, сценаристы Анна Фурманова, Георгий Васильев, Сергей Васильев

Один из самых узнаваемых образов фильма выглядит так. Чапаев верхом, за плечами развевается бурка, вокруг несутся бойцы. После таких кадров трудно представить Василия Ивановича иначе. Между тем командовал он стрелковой дивизией, а в повседневной работе ему требовалось быстро добираться до разных частей.

В материале Российского государственного военного архива приведены упоминания о поездках Чапаева на автомобиле и в тарантасе, а также о его просьбах прислать мотоцикл с коляской. Ранения затрудняли верховую езду. Поэтому образ командира, который постоянно скачет впереди конницы, заметно упрощает реальную картину.

Бурка тоже стала частью экранной легенды. По истории, опубликованной «Ленфильмом», её добавили к костюму ради выразительного движения во время конной атаки. Получилось настолько убедительно, что эта деталь закрепилась за Чапаевым и за пределами фильма. Кино подсказало зрителям, как должен выглядеть герой, а привычный образ постепенно заслонил исторические подробности. А кем на самом деле были его спутники, без которых зрители уже не представляли Чапаева?

Была ли Анка-пулемётчица и кем на самом деле был Петька?

Анка-пулемётчица и Петька: кто из героев фильма «Чапаев» существовал на самом деле и что придумали режиссёры? Пётр Исаев. Фото © Wikipedia

Ещё сильнее кино изменило представление о людях рядом с Чапаевым. Особенно об Анке, которую сыграла Варвара Мясникова. Уверенная девушка за пулемётом выглядела так естественно, что вопрос о её существовании мог и не возникнуть. Но в романе Фурманова этой героини нет. В воспоминаниях, опубликованных в 1967 году, Мясникова объясняла происхождение персонажа прямо: «Анка была выдумана режиссёрами». По её словам, Васильевы хотели показать женщину, которая воюет рядовым бойцом. Они создали собирательный образ на основе прочитанного и услышанного от участников войны.

Здесь появляется Мария Попова, которую часто называют прототипом Анки. Мясникова рассказывала, что о реальной чапаевской пулемётчице съёмочная группа узнала уже после создания картины. Ветераны узнавали в экранной героине свою Марусю. Это свидетельство не позволяет пересказывать историю так, будто режиссёры просто перенесли на экран готовую биографию Поповой. У Анки появились собственные характер, судьба и отношения с Петькой.

А вот у Петьки был реальный прообраз, Пётр Исаев. Как пишет историк Константин Тарасов в статье «Arzamas», он имел опыт службы в царской армии, занимался связью в чапаевской дивизии и выполнял ответственные поручения. За образом простоватого ординарца в исполнении Леонида Кмита оказался куда более опытный военный. Экранная любовная линия тоже принадлежит истории фильма.

Что не так со знаменитой психической атакой?

Психическая атака в фильме «Чапаев»: что известно об исторической основе знаменитой сцены с белыми офицерами? Фото © Кадр из фильма «Чапаев», режиссёры Георгий Васильев, Сергей Васильев, сценаристы Анна Фурманова, Георгий Васильев, Сергей Васильев

Белые офицеры идут ровными рядами под барабанную дробь. Один падает, остальные продолжают движение. Кажется, эту стену невозможно остановить. Сцена заставляет ждать первого выстрела с таким напряжением, что зрителю легко принять её за точное воспроизведение реального боя. Однако переносить экранную атаку в учебник истории со всеми подробностями нельзя. В фильме наступающих называют каппелевцами, по имени белого военачальника Владимира Каппеля. Историк Павел Аптекарь в разборе картины оспаривает саму встречу его частей с чапаевцами. В публикации «АиФ Уфа», напротив, эпизод связывают с боями под Уфой и воспоминаниями Ивана Кутякова. Но знаменитые кадры сами по себе не разрешают этот спор и не подтверждают ни состав участников, ни их форму, ни ход конкретного столкновения.

Зато режиссёрский расчёт хорошо виден. Одинаковый шаг, сомкнутые ряды и сдержанное движение превращают неприятеля в пугающую силу. Напротив неё находятся уже знакомые зрителю люди, за которых он переживает. В анализе Неи Зоркой именно это столкновение безличного строя с живыми героями объясняет силу эпизода. Васильевы создали одну из самых выразительных сцен советского кино, а её убедительность оказалась сильнее вопросов к историческим деталям.

Почему зрители всё равно хотели, чтобы Чапаев выплыл?

Успех фильма «Чапаев»: почему советские зрители полюбили комдива и как он вернулся на экран в 1941 году? Фото © Кадр из фильма «Чапаев», режиссёры Георгий Васильев, Сергей Васильев, сценаристы Анна Фурманова, Георгий Васильев, Сергей Васильев

Премьера состоялась 5 ноября 1934 года в ленинградском кинотеатре «Титан». По данным РОСКИНО, за год картину посмотрели 30 миллионов зрителей. Это помогает понять масштаб любви к Чапаеву. Фильм давал возможность смеяться над его репликами, узнавать в нём знакомые черты, тревожиться за его товарищей, а затем переживать потерю человека, к которому успел привязаться. В воспоминаниях о судьбе картины сохранился рассказ о зрителях, которые возвращались в кино с надеждой, что на этот раз Чапаев доберётся до берега. А в начале Великой Отечественной войны такое продолжение действительно появилось на экране.

В отдельной агитационной короткометражке «Чапаев с нами!» 1941 года Бабочкин снова сыграл своего героя. Теперь тот выплывал, выбирался на берег и призывал бороться с фашистами. Образ командира Гражданской войны понадобился уже другой эпохе. Для зрителей, знавших его голос и повадки, такое возвращение было понятно без долгих объяснений.

А вы смотрели «Чапаева» и какая сцена запомнилась вам больше всего? Поделитесь в комментариях. Ещё больше историй о знакомых экранных образах найдёте на Life.ru. Мы уже рассказывали, кто стоит за знаменитыми злодеями советского кино и что стало с домами из любимых фильмов СССР.