«Табор уходит в небо»: как Эмиль Лотяну снял фильм, актёры и песни — к 90-летию режиссёра
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«Табор уходит в небо» — 90 лет со дня рождения Эмиля Лотяну: как снимали фильм, кто сыграл Раду и Зобара, какие песни звучат и где смотреть.
Как Эмиль Лотяну снимал «Табор уходит в небо», кто сыграл Раду и какие песни звучат в знаменитом фильме? Обложка © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький
Она не собиралась становиться актрисой, а он требовал на площадке невозможного. Вместе Светлана Тома и Эмиль Лотяну создали Раду, которую зрители запомнили на десятилетия. Съёмки «Табора» завершили в 1975 году, а в прокат картина вышла 5 апреля 1976-го. К памятной дате Life.ru вспоминает, как сложился этот фильм и почему история двух влюблённых оказалась историей о свободе.
«Табор уходит в небо»: актёры и роли
|Актёр
|Роль
|Светлана Тома
|Рада
|Григоре Григориу
|Лойко Зобар
|Барасби Мулаев
|Макар Чудра
|Михаил Шишков
|Нур
|Борислав Брондуков
|Буча
|Всеволод Гаврилов
|Данило, отец Рады
|Ион Сандри Шкуря
|Силади, помещик
|Нелли Волшанинова
|Русалина, сестра Лойко
|Павел Андрейченко
|Талимон
|Василий Симчич
|Балинт
|Серджиу Финити
|Бубуля
|Николай Волшанинов
|Араламби
|Ляля Чёрная
|Старая цыганка
|Алёна Бузылёва
|Девочка из табора, исполнительница «Нанэ цоха»
В фильме «Табор уходит в небо» Раду сыграла Светлана Тома, а Лойко Зобара — Григоре Григориу. Их герои влюбляются друг в друга, но ни один не хочет уступать. За взаимным притяжением сразу начинается состязание двух сильных характеров. Вокруг этой пары Лотяну собрал большой ансамбль. На экране появились профессиональные актёры, артисты цыганских династий и участники массовых сцен из кочевого табора. Вот кто сыграл героев картины.
Для Томы и Григориу эта работа не была первой встречей ни друг с другом, ни с режиссёром. Оба уже снимались у Лотяну в «Красных полянах». Поэтому в «Таборе» он работал с исполнителями, которых знал задолго до всесоюзного успеха. Тома вспоминала, что собиралась поступать на юридический факультет, когда Лотяну предложил ей сниматься. Так случайная встреча изменила её профессию, а спустя примерно десять лет привела к роли Рады. После выхода «Табора» читатели «Советского экрана» назвали Тому лучшей актрисой 1976 года!
У маленькой Алёны Бузылёвой был свой путь на экран. В интервью она рассказывала, что пришла на «Мосфильм» с отцом и братом и ждала их на улице с мороженым. Брат неожиданно привёл её на пробы. Девочка запела под гитару, пустилась в пляс и так понравилась Лотяну, что тот подхватил её на руки. Именно её голос зрители до сих пор узнают с первых нот. Но музыкальная история «Табора» этим номером, конечно, не ограничивается.
Песни из фильма «Табор уходит в небо»
Как Евгений Дога создавал музыку к фильму «Табор уходит в небо» и почему ему пришлось переписать партитуру? Евгений Дога. Фото © Wikipedia / Diana Ringo
В «Таборе» песни сопровождают героев в дороге, звучат среди разговоров и танцев, поэтому музыка воспринимается как часть жизни людей на экране. Евгений Дога соединил народные цыганские напевы со своей оркестровой музыкой, а почувствовать их характер ему помогла семья Бузылёвых. В интервью, опубликованном на официальном сайте композитора, он рассказывал, что именно знакомство и совместная работа с этими артистами многое дали ему для создания музыки к фильму.
Особенно запоминается «Нанэ цоха», которую исполняет маленькая Алёна Бузылёва: девочка поёт и пляшет с такой уверенностью, что на время забирает всё внимание у взрослых героев. За незнакомыми словами скрывается вполне житейский сюжет: девушка просит у отца одежду и украшения, а в ответ слышит, что после свадьбы обновки ей будет покупать муж. Начальная строка переводится как «Юбки нет, рубашки нет», и этот шутливый смысл песни хорошо сочетается с задорным исполнением Бузылёвой.
Алёна Бузылёва в фильме «Табор уходит в небо» исполняет «Нанэ цоха», одну из самых узнаваемых песен картины. Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький
У остальных песен тоже были свои исполнители, причём некоторые из них появлялись в картине и как актёры. Николай Волшанинов, сыгравший Араламби, исполнил «Бричку», а «Ай, мато» записал вместе с Николаем Жемчужным; «Яблоко» звучит в исполнении ансамбля закарпатских цыган, «Я умираю, мама» — Тахира Боброва. В «Сарэ патря» слышны голоса Рады и Николая Волшаниновых, Зои Цурило, поэтому за песнями «Табора» стоит целый круг артистов, чьи имена можно найти в перечне участников записи пластинки «Мелодии».
Сам Дога позднее рассказал неожиданную подробность! За два дня до записи музыки он потерял партитуру фильма, а черновиков у него не было, поскольку композитор привык сразу писать начисто. Пришлось садиться за работу заново, и, как он признавался в интервью «Родной газете», восстановленными прологом, финалом и музыкой проезда табора он в итоге остался доволен.
Как снимали «Табор уходит в небо»
Где снимали «Табор уходит в небо» и как Каунас, Закарпатье и кочевой табор стали частью истории фильма? Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький
О том, как складывалась работа над картиной, подробно рассказывал Серджиу Финити, сыгравший Бубулю. На съёмки он попал после срочной телеграммы с приглашением приехать в Каунас, а затем работал с группой в Закарпатье. Там нашли кочевой табор, около сорока участников которого появились в массовых сценах рядом с профессиональными исполнителями. Особых отношений требовали лошади из подмосковного Алабина, где находился кавалерийский полк, работавший с кинематографистами. Финити достался конь Закат, который поначалу его не признавал, поэтому актёру пришлось постепенно завоёвывать доверие животного. В Карпатах актёр кормил его ягодами, постепенно приучая к себе.
У Алёны Бузылёвой была другая забота, поскольку съёмки совпали с началом школьной жизни и отец сомневался, стоит ли отпускать её с группой. Решение нашлось благодаря учительнице, которая ездила вместе с девочкой и занималась с ней в свободные минуты. Сама Бузылёва вспоминала подъёмы в пять утра и работу до изнеможения, хотя зрителю её песня запоминается весельем и непосредственностью.
Светлана Тома тоже говорила, что на площадке Лотяну был очень жёстким, а после окончания съёмочного дня становился заботливым и нежным человеком. В её воспоминаниях требовательность режиссёра тесно связана с тем результатом, который он хотел получить на экране. «Эмиль Владимирович от своих актёров требовал многого, порой невозможного. Эта невозможность — она видна на экране», — говорила она.
Как снимали фильм «Табор уходит в небо»: воспоминания актёров. Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький
Над зрительным образом картины вместе с Лотяну работали оператор Сергей Вронский и художник-постановщик Феликс Ясюкевич. В готовом фильме открытое пространство, движение коней и крупные планы лиц помогают почувствовать, насколько тесно переплетены здесь личная жизнь и жизнь табора. Сохранить в одной серии всё отснятое оказалось непросто. Финити вспоминал, как застал режиссёра за монтажом в слезах, когда тому не разрешили выпустить двухсерийную версию.
Успех оказался огромным, о чём можно судить по данным «Мосфильма» о 64,9 млн зрителей. Киностудия также называет «Табор» лидером проката 1976 года, а архив фестиваля в Сан-Себастьяне подтверждает награждение «Золотой раковиной» за лучший фильм. По словам Томы, получать приз на сцену вышла она, поскольку Лотяну не выпустили за границу. Но у истории, которая принесла картине такое признание, была долгая литературная жизнь до появления киношных Рады и Зобара.
По какому произведению снят фильм и что значит название
Что значит название «Табор уходит в небо» и почему любовь Рады и Зобара превращается в борьбу за свободу? Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький
Основой «Табора» стали ранние рассказы Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Главная история влюблённых взята из «Макара Чудры», где старый цыган рассказывает о Лойко Зобаре и Радде, дочери Данило. У Горького имя героини пишется с двумя «д», тогда как в материалах о фильме обычно используется Рада. В рассказе Горького любовь с самого начала оказывается связана с борьбой за власть друг над другом. Радда хочет, чтобы Лойко признал её первенство перед всем табором, а он, предлагая ей стать женой, требует не перечить его воле. Каждый видит в другом человека себе под стать, но вместе с любовью пытается получить право распоряжаться чужой жизнью, и это противоречие ведёт героев к трагедии.
Родство со «Старухой Изергиль» особенно чувствуется в том, как устроен сам мир картины. В начале рассказа есть южная ночь, виноградники, пение и люди, которые уходят вдаль, становясь всё более сказочными в темноте. В фильме эти образы получают зримую форму, а переживания героев будто подхватывают и природа, и музыка.
Название «Табор уходит в небо» можно прочитать как продолжение этого поэтического взгляда на жизнь. История Рады и Лойко заканчивается, но дорога, песни и движение табора словно остаются за пределами их судьбы. Так частная любовная драма становится размышлением о свободе, которой герои дорожат больше собственного счастья. Каким же был режиссёр, который перенёс эту горьковскую легенду на экран?
Эмиль Лотяну: режиссёр «Табора» — 90 лет со дня рождения
90 лет со дня рождения Эмиля Лотяну, снявшего фильмы «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». Фото © Wikipedia / Ion Chibzii from Chisinau
Эмиль Владимирович Лотяну родился 6 ноября 1936 года в Клокушне, которая тогда находилась в Королевстве Румыния, а сегодня относится к Окницкому району Молдавии. Сначала Лотяну готовился к актёрской профессии в Школе-студии МХАТ, но затем выбрал режиссуру и в 1962 году окончил ВГИК. На «Молдова-фильм» он снимал до перехода на «Мосфильм» в 1973-м. К каким историям он обращался на этих студиях?
Ещё в «Лаутарах» 1971 года Лотяну обратился к жизни странствующих музыкантов и соединил рассказ о любви с дорогой и музыкой. Поэтому появление «Табора» можно увидеть как продолжение уже найденной темы, которой режиссёр придал другой размах и другие характеры. В «Моём ласковом и нежном звере» 1978 года он взялся за чеховскую «Драму на охоте», а вместо цыганки Рады в центре оказалась Оленька, сыгранная Галиной Беляевой. Музыку вновь написал Евгений Дога, и любовная история снова получила собственное музыкальное выражение. При этом к чувствам героев здесь добавлялись вполне земные обстоятельства, связанные с деньгами, бедностью и неравным браком.
Другую судьбу Беляева прожила в «Анне Павловой» 1983 года, воплотив на экране балерину, чья жизнь была подчинена сцене. Лотяну рассказывал уже о реальной женщине и её служении искусству, но его по-прежнему привлекали сильный характер и способность отдать выбранному делу всё. С актрисами, сыгравшими его главных героинь, режиссёра связывало и многое за пределами съёмочной площадки.
Галина Беляева и Эмиль Лотяну, их брак с 1979 по 1984 год и рождение сына, которого назвали в честь отца. Фото © ТАСС / Малышев Николай
Светлана Тома и Лотяну расставались и встречались вновь, но продолжали снимать кино вместе и оставались близкими людьми. Актриса объясняла, что официальной женой режиссёра становиться не хотела, поскольку хорошо знала его свободолюбивый характер. С Галиной Беляевой Лотяну поженился в 1979 году, в 1980-м у них родился сын Эмиль, названный в честь отца, а в 1984-м супруги развелись. В материале «АиФ» с воспоминаниями Беляевой актриса связывала начало серьёзных разногласий со съёмками «Анны Павловой», когда семейные отношения стало трудно отделять от режиссёрских требований.
Для неё всё заметнее становилась потребность в самостоятельности и уважении к собственным решениям. Годы спустя и Тома, и Беляева были рядом с Лотяну в последние дни его жизни, о чём Тома вспоминала позднее. Режиссёр умер 18 апреля 2003 года в Москве, в возрасте 66 лет, и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Для зрителей его история продолжается в фильмах, к которым можно вернуться и спустя десятилетия.
Где посмотреть фильм
«Табор уходит в небо» доступен для легального просмотра на официальном сайте «Мосфильма», где представлена отреставрированная версия картины в 4К. А перед просмотром можно вспомнить имена исполнителей и несколько главных сведений о фильме.
Частые вопросы
- Кто снял «Табор уходит в небо»? Фильм поставил Эмиль Лотяну, который также написал сценарий по мотивам произведений Максима Горького. Картина создана на киностудии «Мосфильм».
- Кто сыграл Раду? Раду сыграла Светлана Тома, а её партнёром в роли Лойко Зобара стал Григоре Григориу. Оба уже работали с Лотяну до съёмок «Табора».
- Какая песня звучит в фильме? Среди самых узнаваемых номеров картины «Нанэ цоха», которую исполняет Алёна Бузылёва. В фильме также звучат «Бричка», «Сарэ патря», «Ай, мато» и другие песни, объединённые с музыкой Евгения Доги.
- Где снимали фильм? Серджиу Финити в воспоминаниях о работе над картиной называл Каунас и Закарпатье. Именно с Закарпатьем он связывал участие кочевого табора в массовых сценах.
- По какому произведению снят «Табор уходит в небо»? Лотяну обратился к ранним рассказам Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль», а главную историю любви Рады и Зобара взял из «Макара Чудры».
- Сколько зрителей посмотрели фильм? По данным «Мосфильма», в советском прокате «Табор уходит в небо» посмотрели 64,9 млн зрителей. Именно эту цифру обычно округляют до 65 млн.
А что в «Таборе» сильнее всего запомнилось вам и хочется ли после этой истории пересмотреть фильм? Поделитесь в комментариях, а перед просмотром можно узнать, какие детали картины вызвали вопросы у знатоков. А ещё рекомендуем прочитать о том, откуда взялся Чапаев, которого обожали миллионы советских зрителей, и что в фильме было неправдой.
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