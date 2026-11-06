«Табор уходит в небо»: как Эмиль Лотяну снял фильм, актёры и песни — к 90-летию режиссёра Оглавление «Табор уходит в небо»: актёры и роли Песни из фильма «Табор уходит в небо» Как снимали «Табор уходит в небо» По какому произведению снят фильм и что значит название Эмиль Лотяну: режиссёр «Табора» — 90 лет со дня рождения Где посмотреть фильм Частые вопросы «Табор уходит в небо» — 90 лет со дня рождения Эмиля Лотяну: как снимали фильм, кто сыграл Раду и Зобара, какие песни звучат и где смотреть. 6687 6687 Как Эмиль Лотяну снимал «Табор уходит в небо», кто сыграл Раду и какие песни звучат в знаменитом фильме? Обложка © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький

Она не собиралась становиться актрисой, а он требовал на площадке невозможного. Вместе Светлана Тома и Эмиль Лотяну создали Раду, которую зрители запомнили на десятилетия. Съёмки «Табора» завершили в 1975 году, а в прокат картина вышла 5 апреля 1976-го. К памятной дате Life.ru вспоминает, как сложился этот фильм и почему история двух влюблённых оказалась историей о свободе.

«Табор уходит в небо»: актёры и роли

Актёр Роль Светлана Тома Рада Григоре Григориу Лойко Зобар Барасби Мулаев Макар Чудра Михаил Шишков Нур Борислав Брондуков Буча Всеволод Гаврилов Данило, отец Рады Ион Сандри Шкуря Силади, помещик Нелли Волшанинова Русалина, сестра Лойко Павел Андрейченко Талимон Василий Симчич Балинт Серджиу Финити Бубуля Николай Волшанинов Араламби Ляля Чёрная Старая цыганка Алёна Бузылёва Девочка из табора, исполнительница «Нанэ цоха»

В фильме «Табор уходит в небо» Раду сыграла Светлана Тома, а Лойко Зобара — Григоре Григориу. Их герои влюбляются друг в друга, но ни один не хочет уступать. За взаимным притяжением сразу начинается состязание двух сильных характеров. Вокруг этой пары Лотяну собрал большой ансамбль. На экране появились профессиональные актёры, артисты цыганских династий и участники массовых сцен из кочевого табора. Вот кто сыграл героев картины.

Для Томы и Григориу эта работа не была первой встречей ни друг с другом, ни с режиссёром. Оба уже снимались у Лотяну в «Красных полянах». Поэтому в «Таборе» он работал с исполнителями, которых знал задолго до всесоюзного успеха. Тома вспоминала, что собиралась поступать на юридический факультет, когда Лотяну предложил ей сниматься. Так случайная встреча изменила её профессию, а спустя примерно десять лет привела к роли Рады. После выхода «Табора» читатели «Советского экрана» назвали Тому лучшей актрисой 1976 года!

У маленькой Алёны Бузылёвой был свой путь на экран. В интервью она рассказывала, что пришла на «Мосфильм» с отцом и братом и ждала их на улице с мороженым. Брат неожиданно привёл её на пробы. Девочка запела под гитару, пустилась в пляс и так понравилась Лотяну, что тот подхватил её на руки. Именно её голос зрители до сих пор узнают с первых нот. Но музыкальная история «Табора» этим номером, конечно, не ограничивается.

Песни из фильма «Табор уходит в небо»

Как Евгений Дога создавал музыку к фильму «Табор уходит в небо» и почему ему пришлось переписать партитуру? Евгений Дога. Фото © Wikipedia / Diana Ringo

В «Таборе» песни сопровождают героев в дороге, звучат среди разговоров и танцев, поэтому музыка воспринимается как часть жизни людей на экране. Евгений Дога соединил народные цыганские напевы со своей оркестровой музыкой, а почувствовать их характер ему помогла семья Бузылёвых. В интервью, опубликованном на официальном сайте композитора, он рассказывал, что именно знакомство и совместная работа с этими артистами многое дали ему для создания музыки к фильму.

Особенно запоминается «Нанэ цоха», которую исполняет маленькая Алёна Бузылёва: девочка поёт и пляшет с такой уверенностью, что на время забирает всё внимание у взрослых героев. За незнакомыми словами скрывается вполне житейский сюжет: девушка просит у отца одежду и украшения, а в ответ слышит, что после свадьбы обновки ей будет покупать муж. Начальная строка переводится как «Юбки нет, рубашки нет», и этот шутливый смысл песни хорошо сочетается с задорным исполнением Бузылёвой.

Алёна Бузылёва в фильме «Табор уходит в небо» исполняет «Нанэ цоха», одну из самых узнаваемых песен картины. Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький

У остальных песен тоже были свои исполнители, причём некоторые из них появлялись в картине и как актёры. Николай Волшанинов, сыгравший Араламби, исполнил «Бричку», а «Ай, мато» записал вместе с Николаем Жемчужным; «Яблоко» звучит в исполнении ансамбля закарпатских цыган, «Я умираю, мама» — Тахира Боброва. В «Сарэ патря» слышны голоса Рады и Николая Волшаниновых, Зои Цурило, поэтому за песнями «Табора» стоит целый круг артистов, чьи имена можно найти в перечне участников записи пластинки «Мелодии».

Сам Дога позднее рассказал неожиданную подробность! За два дня до записи музыки он потерял партитуру фильма, а черновиков у него не было, поскольку композитор привык сразу писать начисто. Пришлось садиться за работу заново, и, как он признавался в интервью «Родной газете», восстановленными прологом, финалом и музыкой проезда табора он в итоге остался доволен.

Как снимали «Табор уходит в небо»

Где снимали «Табор уходит в небо» и как Каунас, Закарпатье и кочевой табор стали частью истории фильма? Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький

О том, как складывалась работа над картиной, подробно рассказывал Серджиу Финити, сыгравший Бубулю. На съёмки он попал после срочной телеграммы с приглашением приехать в Каунас, а затем работал с группой в Закарпатье. Там нашли кочевой табор, около сорока участников которого появились в массовых сценах рядом с профессиональными исполнителями. Особых отношений требовали лошади из подмосковного Алабина, где находился кавалерийский полк, работавший с кинематографистами. Финити достался конь Закат, который поначалу его не признавал, поэтому актёру пришлось постепенно завоёвывать доверие животного. В Карпатах актёр кормил его ягодами, постепенно приучая к себе.

У Алёны Бузылёвой была другая забота, поскольку съёмки совпали с началом школьной жизни и отец сомневался, стоит ли отпускать её с группой. Решение нашлось благодаря учительнице, которая ездила вместе с девочкой и занималась с ней в свободные минуты. Сама Бузылёва вспоминала подъёмы в пять утра и работу до изнеможения, хотя зрителю её песня запоминается весельем и непосредственностью.

Светлана Тома тоже говорила, что на площадке Лотяну был очень жёстким, а после окончания съёмочного дня становился заботливым и нежным человеком. В её воспоминаниях требовательность режиссёра тесно связана с тем результатом, который он хотел получить на экране. «Эмиль Владимирович от своих актёров требовал многого, порой невозможного. Эта невозможность — она видна на экране», — говорила она.

Как снимали фильм «Табор уходит в небо»: воспоминания актёров. Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький

Над зрительным образом картины вместе с Лотяну работали оператор Сергей Вронский и художник-постановщик Феликс Ясюкевич. В готовом фильме открытое пространство, движение коней и крупные планы лиц помогают почувствовать, насколько тесно переплетены здесь личная жизнь и жизнь табора. Сохранить в одной серии всё отснятое оказалось непросто. Финити вспоминал, как застал режиссёра за монтажом в слезах, когда тому не разрешили выпустить двухсерийную версию.

Успех оказался огромным, о чём можно судить по данным «Мосфильма» о 64,9 млн зрителей. Киностудия также называет «Табор» лидером проката 1976 года, а архив фестиваля в Сан-Себастьяне подтверждает награждение «Золотой раковиной» за лучший фильм. По словам Томы, получать приз на сцену вышла она, поскольку Лотяну не выпустили за границу. Но у истории, которая принесла картине такое признание, была долгая литературная жизнь до появления киношных Рады и Зобара.

По какому произведению снят фильм и что значит название

Что значит название «Табор уходит в небо» и почему любовь Рады и Зобара превращается в борьбу за свободу? Фото © Кадр из фильма «Табор уходит в небо», режиссёр Эмиль Лотяну, сценаристы Эмиль Лотяну, Максим Горький

Основой «Табора» стали ранние рассказы Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Главная история влюблённых взята из «Макара Чудры», где старый цыган рассказывает о Лойко Зобаре и Радде, дочери Данило. У Горького имя героини пишется с двумя «д», тогда как в материалах о фильме обычно используется Рада. В рассказе Горького любовь с самого начала оказывается связана с борьбой за власть друг над другом. Радда хочет, чтобы Лойко признал её первенство перед всем табором, а он, предлагая ей стать женой, требует не перечить его воле. Каждый видит в другом человека себе под стать, но вместе с любовью пытается получить право распоряжаться чужой жизнью, и это противоречие ведёт героев к трагедии.

Родство со «Старухой Изергиль» особенно чувствуется в том, как устроен сам мир картины. В начале рассказа есть южная ночь, виноградники, пение и люди, которые уходят вдаль, становясь всё более сказочными в темноте. В фильме эти образы получают зримую форму, а переживания героев будто подхватывают и природа, и музыка.

Название «Табор уходит в небо» можно прочитать как продолжение этого поэтического взгляда на жизнь. История Рады и Лойко заканчивается, но дорога, песни и движение табора словно остаются за пределами их судьбы. Так частная любовная драма становится размышлением о свободе, которой герои дорожат больше собственного счастья. Каким же был режиссёр, который перенёс эту горьковскую легенду на экран?

Эмиль Лотяну: режиссёр «Табора» — 90 лет со дня рождения

90 лет со дня рождения Эмиля Лотяну, снявшего фильмы «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь». Фото © Wikipedia / Ion Chibzii from Chisinau

Эмиль Владимирович Лотяну родился 6 ноября 1936 года в Клокушне, которая тогда находилась в Королевстве Румыния, а сегодня относится к Окницкому району Молдавии. Сначала Лотяну готовился к актёрской профессии в Школе-студии МХАТ, но затем выбрал режиссуру и в 1962 году окончил ВГИК. На «Молдова-фильм» он снимал до перехода на «Мосфильм» в 1973-м. К каким историям он обращался на этих студиях?

Ещё в «Лаутарах» 1971 года Лотяну обратился к жизни странствующих музыкантов и соединил рассказ о любви с дорогой и музыкой. Поэтому появление «Табора» можно увидеть как продолжение уже найденной темы, которой режиссёр придал другой размах и другие характеры. В «Моём ласковом и нежном звере» 1978 года он взялся за чеховскую «Драму на охоте», а вместо цыганки Рады в центре оказалась Оленька, сыгранная Галиной Беляевой. Музыку вновь написал Евгений Дога, и любовная история снова получила собственное музыкальное выражение. При этом к чувствам героев здесь добавлялись вполне земные обстоятельства, связанные с деньгами, бедностью и неравным браком.

Другую судьбу Беляева прожила в «Анне Павловой» 1983 года, воплотив на экране балерину, чья жизнь была подчинена сцене. Лотяну рассказывал уже о реальной женщине и её служении искусству, но его по-прежнему привлекали сильный характер и способность отдать выбранному делу всё. С актрисами, сыгравшими его главных героинь, режиссёра связывало и многое за пределами съёмочной площадки.

Галина Беляева и Эмиль Лотяну, их брак с 1979 по 1984 год и рождение сына, которого назвали в честь отца. Фото © ТАСС / Малышев Николай

Светлана Тома и Лотяну расставались и встречались вновь, но продолжали снимать кино вместе и оставались близкими людьми. Актриса объясняла, что официальной женой режиссёра становиться не хотела, поскольку хорошо знала его свободолюбивый характер. С Галиной Беляевой Лотяну поженился в 1979 году, в 1980-м у них родился сын Эмиль, названный в честь отца, а в 1984-м супруги развелись. В материале «АиФ» с воспоминаниями Беляевой актриса связывала начало серьёзных разногласий со съёмками «Анны Павловой», когда семейные отношения стало трудно отделять от режиссёрских требований.

Для неё всё заметнее становилась потребность в самостоятельности и уважении к собственным решениям. Годы спустя и Тома, и Беляева были рядом с Лотяну в последние дни его жизни, о чём Тома вспоминала позднее. Режиссёр умер 18 апреля 2003 года в Москве, в возрасте 66 лет, и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Для зрителей его история продолжается в фильмах, к которым можно вернуться и спустя десятилетия.

Где посмотреть фильм

«Табор уходит в небо» доступен для легального просмотра на официальном сайте «Мосфильма», где представлена отреставрированная версия картины в 4К. А перед просмотром можно вспомнить имена исполнителей и несколько главных сведений о фильме.

Частые вопросы

Кто снял «Табор уходит в небо»? Фильм поставил Эмиль Лотяну, который также написал сценарий по мотивам произведений Максима Горького. Картина создана на киностудии «Мосфильм».

Фильм поставил Эмиль Лотяну, который также написал сценарий по мотивам произведений Максима Горького. Картина создана на киностудии «Мосфильм». Кто сыграл Раду? Раду сыграла Светлана Тома, а её партнёром в роли Лойко Зобара стал Григоре Григориу. Оба уже работали с Лотяну до съёмок «Табора».

Раду сыграла Светлана Тома, а её партнёром в роли Лойко Зобара стал Григоре Григориу. Оба уже работали с Лотяну до съёмок «Табора». Какая песня звучит в фильме? Среди самых узнаваемых номеров картины «Нанэ цоха», которую исполняет Алёна Бузылёва. В фильме также звучат «Бричка», «Сарэ патря», «Ай, мато» и другие песни, объединённые с музыкой Евгения Доги.

Среди самых узнаваемых номеров картины «Нанэ цоха», которую исполняет Алёна Бузылёва. В фильме также звучат «Бричка», «Сарэ патря», «Ай, мато» и другие песни, объединённые с музыкой Евгения Доги. Где снимали фильм? Серджиу Финити в воспоминаниях о работе над картиной называл Каунас и Закарпатье. Именно с Закарпатьем он связывал участие кочевого табора в массовых сценах.

Серджиу Финити в воспоминаниях о работе над картиной называл Каунас и Закарпатье. Именно с Закарпатьем он связывал участие кочевого табора в массовых сценах. По какому произведению снят «Табор уходит в небо»? Лотяну обратился к ранним рассказам Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль», а главную историю любви Рады и Зобара взял из «Макара Чудры».

Лотяну обратился к ранним рассказам Горького «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль», а главную историю любви Рады и Зобара взял из «Макара Чудры». Сколько зрителей посмотрели фильм? По данным «Мосфильма», в советском прокате «Табор уходит в небо» посмотрели 64,9 млн зрителей. Именно эту цифру обычно округляют до 65 млн.

А что в «Таборе» сильнее всего запомнилось вам и хочется ли после этой истории пересмотреть фильм? Поделитесь в комментариях, а перед просмотром можно узнать, какие детали картины вызвали вопросы у знатоков. А ещё рекомендуем прочитать о том, откуда взялся Чапаев, которого обожали миллионы советских зрителей, и что в фильме было неправдой.

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Авторы Софья Кузнецова